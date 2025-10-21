martes 21 de octubre de 2025 - Edición Nº5320

La ilusión argentina vuelve a rugir en tierras aztecas

Franco Colapinto acelera rumbo al Gran Premio de México 2025

09:04 |El piloto argentino Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El fin de semana del 24 al 26 de octubre, el joven talento buscará reivindicarse tras su paso por Austin y seguir consolidando su presencia en la máxima categoría.

El próximo desafío del argentino Franco Colapinto ya tiene fecha. Entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre, el piloto de Alpine dirá presente en el Gran Premio de México 2025, una de las competencias más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

Después del intenso y polémico Gran Premio de Austin, donde sus decisiones en pista generaron controversia dentro del equipo, Colapinto llega a México con la mirada puesta en recuperar terreno y demostrar su potencial en una pista exigente.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, será el escenario de una nueva batalla automovilística. Con una extensión de 4,304 kilómetros y 16 curvas7 a la izquierda y 9 a la derecha—, el trazado se destaca por su altitud superior a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que complica la aerodinámica y la potencia de los motores.

Para los fanáticos argentinos, la competencia podrá verse en vivo por Disney+ y Fox Sports, tanto en la aplicación como en la señal de cable. El fin de semana promete velocidad, emoción y la posibilidad de ver al joven de Pilar enfrentarse nuevamente a los desafíos de la élite mundial del automovilismo.

Colapinto buscará cerrar con fuerza una etapa marcada por aprendizajes, bajo la atenta mirada de Alpine y de toda una hinchada que lo sigue con orgullo.

El cronograma del GP de México

Viernes 24 de octubre

  • Práctica Libre 1: 15.30 a 16.30
  • Práctica Libre 2: 19 a 20

Sábado 25 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14.30 a 15.30
  • Clasificación: 18 a 19

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17

