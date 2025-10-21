Gimnasia y sus rivales en la pelea por el descenso: lo que les queda por jugar

La pelea por la permanencia en la Liga Profesional entra en su tramo más tenso y decisivo. Gimnasia y Esgrima La Plata, golpeado por la derrota en el clásico ante Estudiantes, afronta las últimas tres fechas con la obligación de sumar para no comprometer su continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.

Con 29 puntos, el “Lobo” se mantiene apenas por encima de la zona de descenso directo que hoy ocupa San Martín de San Juan, con 26 unidades. Sin embargo, la diferencia mínima y el apretado calendario de los equipos del fondo configuran un escenario de extrema paridad.

Mientras Gimnasia deberá enfrentar a River (V), Vélez (L) y Platense (V), sus competidores directos también transitan un cierre de torneo con duelos complejos y varios cruces entre sí. En este contexto, cada punto adquiere un valor determinante.

Entre los rivales más comprometidos aparecen Godoy Cruz y Talleres de Córdoba, ambos con 27 puntos, que necesitan sumar al menos dos triunfos para garantizar su permanencia. Un escalón por encima se ubican Newell’s y Sarmiento de Junín (30 puntos), mientras que Banfield, Atlético Tucumán y Unión (31) requieren apenas tres unidades para asegurar su continuidad.

Por su parte, Instituto de Córdoba (33) parece haber sellado su salvación, mientras que Aldosivi de Mar del Plata continúa condenado por los promedios.

La atención estará puesta en los cruces directos, que podrían modificar drásticamente la tabla: Godoy Cruz ante San Martín, Talleres frente a Instituto, y Banfield contra Aldosivi serán algunos de los partidos que podrían definir el descenso.

En este panorama, Gimnasia no puede dejar margen para el error. Con rivales de jerarquía por delante y sin enfrentamientos directos ante sus competidores inmediatos, el equipo platense deberá apelar a la solidez y al carácter para cerrar el campeonato fuera de la zona roja.

La recta final promete emociones fuertes y un desenlace cargado de tensión. Cada punto que se dispute en las próximas jornadas puede ser la diferencia entre la permanencia y el adiós a la Primera División.