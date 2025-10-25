El “Cuervo” Larroque le quiere robar PJ bonaerense a Máximo Kirchner

El panorama político del peronismo bonaerense atraviesa un momento de definiciones. Con el ciclo de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista cerca de su final, se reaviva la discusión sobre la renovación de autoridades y el futuro liderazgo del espacio.

En ese contexto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, comenzó a ganar protagonismo dentro de los sectores que buscan impulsar un recambio dirigencial. Su nombre suena con fuerza entre aquellos que promueven una conducción más amplia, capaz de articular entre las distintas vertientes del oficialismo provincial.

La posibilidad de una interna dentro del PJ aparece cada vez más latente. Si bien los plazos formales para convocar a elecciones están vencidos, distintos actores impulsan negociaciones para reconfigurar el esquema partidario antes de fin de año.

Larroque representa un perfil con llegada tanto a los sectores vinculados al gobernador Axel Kicillof como a parte del universo camporista, lo que lo posiciona como una opción de consenso para sectores que reclaman unidad y renovación.

El desenlace de esta disputa definirá no solo el liderazgo partidario, sino también la estrategia política del peronismo bonaerense de cara a los próximos desafíos electorales. Con el mapa interno en plena ebullición, la figura de Larroque emerge como uno de los nombres que podrían marcar el rumbo del espacio en los próximos años.