Por qué la prensa francesa llamó “el mal estudiante” a Franco Colapinto

¿Por qué la prensa francesa bautizó a Franco Colapinto como “el mal estudiante”? Detrás del nuevo apodo hay una historia de rebeldía en pista, órdenes de equipo desobedecidas y una interna que no para de crecer dentro de Alpine. Lo que parecía una simple maniobra en el Gran Premio de Estados Unidos terminó abriendo un debate internacional que todavía sigue dando que hablar.

Durante la carrera en el Circuito de las Américas, Colapinto se encontró detrás de su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales. Desde boxes, el ingeniero del equipo le ordenó que mantuvieran las posiciones hasta el final. Pero el piloto de Pilar no se quedó callado. “Es lento”, respondió por radio, dejando claro que no pensaba quedarse atrás. En la siguiente vuelta lo adelantó, y con eso desató una tormenta en los medios franceses.

El prestigioso portal Autohebdo fue el primero en reaccionar. En una nota crítica, apodó a Colapinto como “el mal estudiante”, destacando su desobediencia a las órdenes de equipo. Según el medio, el argentino ignoró una instrucción “inequívoca”, y esa actitud le valió el mote que hoy lo sigue por toda Europa. Sin embargo, la polémica no quedó ahí. A los pocos días, el periodista Percy Wolff, del mismo sitio, salió a defenderlo con fuerza en redes sociales. “¡Muy buena jugada!”, escribió en X, asegurando que Colapinto hizo lo correcto ante un compañero “a la deriva” y un equipo sin chances reales de sumar puntos.

Mientras tanto, el director de Alpine, Steven Nielsen, fue tajante en un comunicado: “Cualquier orden de boxes es definitiva y lamentamos que no haya sido así. Los pilotos deben escuchar las instrucciones, sobre todo cuando no se juega por puntos”. La frase fue tomada como un tirón de orejas directo al joven argentino, que hoy está bajo evaluación para definir su continuidad en la escudería de cara a 2026.

Desde el entorno del piloto aseguran que la maniobra fue lógica. “Iba más rápido. Si no lo pasaba, nos pasaba a los dos”, explicó Colapinto en la zona mixta, marcando que la decisión fue pura estrategia. La situación también encendió una pregunta entre los fanáticos: ¿fue una falta de respeto o una muestra de carácter?

El episodio se suma a varios antecedentes similares dentro del equipo. En Monza, Colapinto tuvo que dejar pasar a Gasly. En Países Bajos, fue al revés. Las órdenes cruzadas ya son parte del día a día en Alpine, una escudería que atraviesa una temporada difícil y busca reacomodarse entre los equipos de mitad de tabla.

El medio británico The Race también intervino, señalando que la orden “no tenía sentido” ya que ambos pilotos estaban fuera de los puntos. Para ellos, el argentino simplemente actuó con lógica competitiva.

Mientras el debate sigue, Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de México, donde volverá a estar bajo la lupa de los directivos y de toda la prensa internacional. ¿Seguirá siendo “el mal estudiante”? Esa respuesta, como en toda buena historia de Fórmula 1, se definirá en la pista.