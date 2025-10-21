La Plata celebra Halloween con el Gran Desfile de Mascotas en plaza Azcuénaga

¿Te imaginás un desfile lleno de disfraces, música y peludos disfrazados de calabaza o superhéroes? Este año, La Plata vuelve a vivir una de sus citas más esperadas: el Gran Desfile de Mascotas, una edición especial de Halloween que promete color, alegría y conciencia animal en la plaza Azcuénaga.

La cita será el domingo 2 de noviembre a las 15 horas, con entrada libre y gratuita, dentro de la tradicional Feria Manos Platenses, organizada por la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV). Desde temprano, a partir de las 11, la feria abrirá sus puestos con una propuesta completa de productos artesanales, gastronomía local y espectáculos en vivo, para disfrutar en familia.

Un Halloween distinto, con conciencia

A diferencia de otras celebraciones, este evento no solo busca la diversión, sino también promover el cuidado responsable de los animales y el vínculo afectivo entre las personas y sus mascotas. Por eso, además del desfile, habrá charlas de concientización y un espacio de adopción responsable, con la participación de Rescatistas La Plata, un grupo que trabaja por el bienestar animal en la región.

El Gran Desfile de Mascotas es el corazón del encuentro. Habrá disfraces, creatividad y muchas fotos, pero también un mensaje claro: los animales no son objetos, sino parte de la familia. La Fundación invita a todos los vecinos a sumarse y participar con sus mascotas, completando el formulario digital disponible en sus redes para inscribirse previamente.

Una feria que ya es un clásico platense

La Feria Manos Platenses se consolidó como uno de los espacios más queridos por los platenses. Año tras año, reúne a emprendedores, familias y organizaciones locales en torno a una propuesta que combina diversión, comunidad y sustentabilidad.

Esta edición especial por Halloween suma un toque festivo que seguramente encantará a grandes y chicos: decoración temática, música, disfraces y el espíritu solidario que caracteriza a cada encuentro. Todo esto en el entorno verde y familiar de la plaza Azcuénaga, uno de los puntos más tradicionales de La Plata.

Un evento para disfrutar y aprender

Si estás buscando un plan distinto para el fin de semana, este es el lugar. Vas a encontrar desde accesorios artesanales hasta opciones gastronómicas para todos los gustos, mientras disfrutás del desfile y aprendés sobre adopción responsable y cuidado animal.

El Gran Desfile de Mascotas en versión Halloween promete ser una experiencia única, donde cada ladrido y maullido contará una historia de amor y respeto.