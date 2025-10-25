Chau CEO, hola dueños: tras una paliza electoral, Macri y Trump pintarán de amarillo gatito el gabinete de Milei

En los pasillos de la Casa Rosada se respira expectativa. Luego de semanas agitadas por la suba del dólar y el limitado efecto del auxilio político de Donald Trump, el presidente Javier Milei confirmó que habrá cambios estructurales en el gabinete, independientemente del resultado electoral.

El armado en análisis, según distintas fuentes oficiales, coloca al asesor Santiago Caputo al frente de la Jefatura de Gabinete, mientras que Federico Sturzenegger se perfila como el reemplazante de Luis “Toto” Caputo en el Ministerio de Economía. La frase que circula entre los libertarios es tajante: “La credibilidad de Toto está agotada”.

Sturzenegger, que ya prepara un plan económico alternativo, sostiene la necesidad de abandonar el sistema de bandas cambiarias y avanzar hacia una flotación libre del peso, idea que generó roces internos. Su buena relación con Kristalina Georgieva del FMI —que lo integró a su Consejo Asesor— le otorga un notorio respaldo internacional.

Otro movimiento clave sería el de Guillermo Francos, quien pasaría a la Cancillería tras la salida de Gerardo Werthein. La maniobra busca contenerlo dentro del esquema sin romper vínculos con Eduardo Eurnekian, figura que aún conserva influencia dentro del oficialismo.

El Ministerio del Interior también estaría en revisión: Diego Santilli aparece como opción para reemplazar a Lisandro Catalán, cuestionado por su fallida gestión con los gobernadores. A su vez, Cristian Ritondo podría reemplazar a Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados, mientras el riojano busca permanecer cerca de Karina Milei y Manuel Adorni.

En paralelo, se analiza un megaministerio de Justicia y Seguridad que concentraría áreas sensibles como la Policía Federal, la SIDE y las fuerzas de seguridad, aunque dentro del Gobierno temen entregar tanto poder a Guillermo Montenegro, uno de los nombres mencionados.

La ministra Patricia Bullrich resiste ceder espacio e impulsa a Alejandra Monteoliva, su actual viceministra, para conservar la conducción de Seguridad. En Defensa, el vacío persiste: nadie quiere asumir tras Luis Petri, ante el conflicto con las Fuerzas Armadas por sueldos bajos y problemas en la obra social.

Finalmente, un gesto inesperado sorprendió a varios: Antonio Aracre, ex ejecutivo de Syngenta y ex jefe de asesores de Alberto Fernández, habría contactado a Milei para ofrecerse nuevamente como colaborador en la Casa Rosada.

Con todos los nombres sobre la mesa, el factor decisivo sigue siendo Karina Milei, la “jefa” del proyecto libertario, quien esperará el resultado electoral antes de dar su visto bueno final.