Racing visita a Flamengo por el primer paso hacía la final

Racing Club visitará esta noche a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido comenzará a las 21:30 horas y marcará el inicio de una serie decisiva para el conjunto argentino, que buscará dar el golpe ante uno de los grandes favoritos del certamen.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega a esta instancia luego de dejar en el camino a Vélez Sarsfield con un marcador global de 2-0. Con un estilo sólido en defensa y una gran efectividad ofensiva, Racing intentará mantener su racha positiva y dar un paso importante hacia la final continental.

Por su parte, Flamengo, uno de los clubes más poderosos de Brasil y habitual protagonista de la Libertadores, llega con la misión de imponer su jerarquía en casa. Con figuras internacionales y el apoyo de su público, el “Mengão” buscará obtener una ventaja que le permita viajar con tranquilidad al duelo de vuelta en Avellaneda.

El historial entre ambos equipos favorece levemente al conjunto brasileño en enfrentamientos generales, aunque Racing supo imponerse en las series mano a mano disputadas por competencias internacionales. El cruce promete ser parejo, con un fuerte componente táctico y emocional.

La vuelta se disputará la próxima semana en el estadio Presidente Perón, donde se definirá el finalista del torneo más prestigioso del continente.