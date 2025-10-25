Indignación por dos perros encerrados en una casa en venta

Esta mañana, se generó una discusión entre vecinos en torno a un posible caso de abandono animal en una vivienda deshabitada. El hecho ocurrió durante un recorrido preventivo, cuando efectivos visualizaron una confrontación vecinal motivada por la situación de dos perros que, según versiones, permanecían solos dentro de una propiedad en venta.

De acuerdo con el parte policial, los agentes intervinieron para calmar los ánimos y se dirigieron al domicilio señalado, donde los caninos reaccionaron con ladridos ante la presencia del personal. Posteriormente, se comunicaron con la inmobiliaria responsable del inmueble, desde donde informaron que una persona se presenta todos los días para suministrar alimento y agua a los animales.

Hasta el momento, no se registraron denuncias formales, aunque los vecinos manifestaron su preocupación por el bienestar de los perros y solicitaron que se verifique la situación para garantizar su cuidado.