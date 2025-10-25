Milei cumple hoy 55 años, pero sin cumplir nada de lo que prometió

Este miércoles, Javier Milei cumplió 55 años y lo celebró en un contexto más político que íntimo. Desde las primeras horas del día comenzaron a multiplicarse los saludos oficiales de funcionarios y referentes de La Libertad Avanza, mientras el mandatario se prepara para viajar a Rosario, donde encabezará el acto de cierre de campaña de su espacio político

El festejo será en la Quinta de Olivos y según fuentes cercanas al Ejecutivo, utilizará el día para descansar y reunirse con su entorno cercano. El encuentro en Olivos será de carácter reservado y familiar. El mandatario aún no tiene agenda de actividades confirmada en el día de su celebración.

El mandatario viene de realizar una caravana en la ciudad de Córdoba, donde se mostró acompañado por su hermana, Karina Milei, y por el candidato a diputado nacional en esa provincia, Gonzalo Roca.

Javier Milei nació en Palermo, Buenos Aires, el 22 de octubre de 1970. Desde 2004 se desempeñó como docente en universidades argentinas y del exterior, dictando materias como Macroeconomía y Teoría Monetaria. En el ámbito privado, trabajó como economista en el HSBC, Máxima AFJP y el Estudio Broda.

Fue asesor del Estado ante el CIADI y, entre 2008 y 2021, ejecutivo en la Corporación América. En 2012 se incorporó a la Fundación Acordar, dirigida por Guillermo Francos, y junto a Diego Giacomini publicó Política económica contrarreloj (2014). Desde 2021 hasta 2023 fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de ser Presidente.