Estela de Carlotto cumple 95 años: una vida dedicada a la verdad, la memoria y la justicia

Este miércoles 22 de octubre, Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cumplió 95 años. La referente de los derechos humanos fue homenajeada en redes sociales y por distintas figuras políticas, que destacaron su incansable compromiso con la búsqueda de la verdad y la restitución de identidades de los niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

Desde su militancia, Carlotto se transformó en un símbolo internacional de la lucha por la memoria y la justicia. Su historia personal marcó el rumbo de esa causa: en 1977, su hija Laura fue secuestrada embarazada por un grupo de tareas del régimen. El nacimiento de su nieto y la posterior búsqueda de su identidad se convirtieron en el motor de su vida. En 2014, Estela anunció la recuperación de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, su nieto número 114, un hecho que conmovió al país.

Durante la jornada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó públicamente a Carlotto, a quien definió como “una de esas personas imprescindibles en la historia argentina”. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof subrayó que el Día Nacional del Derecho a la Identidad —que se celebra el mismo 22 de octubre— “coincide con tu cumpleaños, más que una coincidencia es un acto de justicia con todo lo que representa tu lucha”.

Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años.



Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme. La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora.



A lo largo de las décadas, bajo su liderazgo, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de más de 140 personas y continúa la búsqueda de casi 300 nietos y nietas que aún desconocen su origen.

En cada aparición pública, Carlotto insiste en un mensaje que sintetiza su trayectoria: “La lucha no termina hasta que encontremos al último nieto. Es lindo envejecer luchando”.

A los 95 años, su figura sigue siendo un faro de memoria activa y compromiso colectivo, recordando que la democracia también se construye con verdad y justicia

