Deportes | 22 Oct
Una nueva corriente se suma a la contienda en el Lobo
Usina Tripera sale a la cancha: Carlos Anacleto será candidato a presidente de Gimnasia
Tras más de dos años de trabajo institucional, Usina Tripera confirmó su participación en las elecciones de noviembre, con Carlos Anacleto al frente de una propuesta que busca renovar la vida política del club y construir un proyecto sostenible para el futuro de Gimnasia y Esgrima La Plata.
El mapa electoral de Gimnasia y Esgrima La Plata suma un nuevo jugador. El espacio Usina Tripera oficializó su participación en las próximas elecciones del club, previstas para noviembre, y anunció a Carlos Anacleto como su candidato a presidente. La decisión, comunicada a través de los canales oficiales del grupo, marca el cierre de una etapa de más de dos años de trabajo institucional y el inicio de una apuesta por la conducción del Lobo.
“El desafío más grande de nuestras vidas”, expresaron desde el espacio, resaltando el compromiso del equipo humano que lo integra y los objetivos compartidos por la agrupación. Según explicaron, la candidatura surge como resultado de un proceso colectivo, basado en la planificación y la formación de equipos técnicos que buscarán afrontar con responsabilidad los desafíos económicos y deportivos que atraviesa el club.
Desde Usina Tripera subrayaron que su prioridad será “construir un proceso de mejora constante y sostenible”, enfocado en el fortalecimiento institucional y el desarrollo a largo plazo. En ese sentido, aclararon que toda comunicación oficial se realizará únicamente a través de sus redes sociales, con el objetivo de garantizar información precisa y evitar interpretaciones erróneas.
Finalmente, el espacio convocó a toda la comunidad gimnasista a sumarse con orgullo y compromiso al proyecto, con la mirada puesta en el futuro que sueñan para el club. Con esta confirmación, Anacleto se suma a la lista de candidatos que aspiran a suceder a Mariano Cowen, junto a Toto Pueblo, Diego Patiño, Emanuel Di Loreto, Juan Larraza y Sebastián Gubia.
La carrera electoral del Lobo comienza a tomar forma, y Usina Tripera busca posicionarse como una alternativa de gestión y renovación, con una propuesta que combina planificación, experiencia y sentido de pertenencia.