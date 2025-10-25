Usina Tripera sale a la cancha: Carlos Anacleto será candidato a presidente de Gimnasia

El mapa electoral de Gimnasia y Esgrima La Plata suma un nuevo jugador. El espacio Usina Tripera oficializó su participación en las próximas elecciones del club, previstas para noviembre, y anunció a Carlos Anacleto como su candidato a presidente. La decisión, comunicada a través de los canales oficiales del grupo, marca el cierre de una etapa de más de dos años de trabajo institucional y el inicio de una apuesta por la conducción del Lobo.

“El desafío más grande de nuestras vidas”, expresaron desde el espacio, resaltando el compromiso del equipo humano que lo integra y los objetivos compartidos por la agrupación. Según explicaron, la candidatura surge como resultado de un proceso colectivo, basado en la planificación y la formación de equipos técnicos que buscarán afrontar con responsabilidad los desafíos económicos y deportivos que atraviesa el club.

Desde Usina Tripera subrayaron que su prioridad será “construir un proceso de mejora constante y sostenible”, enfocado en el fortalecimiento institucional y el desarrollo a largo plazo. En ese sentido, aclararon que toda comunicación oficial se realizará únicamente a través de sus redes sociales, con el objetivo de garantizar información precisa y evitar interpretaciones erróneas.

Finalmente, el espacio convocó a toda la comunidad gimnasista a sumarse con orgullo y compromiso al proyecto, con la mirada puesta en el futuro que sueñan para el club. Con esta confirmación, Anacleto se suma a la lista de candidatos que aspiran a suceder a Mariano Cowen, junto a Toto Pueblo, Diego Patiño, Emanuel Di Loreto, Juan Larraza y Sebastián Gubia.

La carrera electoral del Lobo comienza a tomar forma, y Usina Tripera busca posicionarse como una alternativa de gestión y renovación, con una propuesta que combina planificación, experiencia y sentido de pertenencia.