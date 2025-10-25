La Plata celebra el Festival de la Gastronomía Italiana con entrada gratis en Parque Alberti

¿Te imaginás caminar por un parque platense con aroma a pizza al horno, pastas caseras y helado artesanal? Este fin de semana vas a poder hacerlo. Pero eso no es todo: el Festival de la Gastronomía Italiana llega con una propuesta que mezcla lo mejor de la comida, la música y la tradición del país europeo, y promete ser uno de los eventos más disfrutables del año.

El sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 12 a 23 horas, el Parque Alberti (25 y 38) se convierte en un pedacito de Italia. Con entrada libre y gratuita, el festival reunirá a cocineros, emprendedores y empresas gastronómicas en una gran celebración que apunta a deleitar a toda la familia.

Un viaje a Italia sin salir de La Plata

Durante los dos días, los visitantes podrán recorrer stands, food trucks y food markets repletos de productos típicos italianos: pastas, salsas, embutidos, quesos, dulces y vinos que reflejan la esencia de la cocina del Mediterráneo. Además, habrá demostraciones en vivo de chefs y aficionados que compartirán secretos y recetas tradicionales.

El evento también incluirá shows musicales, danzas típicas y actividades interactivas. Entre los artistas invitados se presentarán los ganadores del Festival de la Música Italiana, que pondrán ritmo y color a un fin de semana pensado para disfrutar, aprender y comer rico.

Un puente gastronómico entre Italia y Argentina

El encuentro es organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina junto al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina, con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos países a través de la gastronomía y la cultura.

Detrás de esta propuesta hay un trabajo conjunto con instituciones italianas de renombre como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia “A Tavola con lo Chef” (Roma), el Idimed – Instituto para la Promoción y Valorización de la Dieta Mediterránea (Catanzaro-Sicilia) y la Región Puglia.

También participan la Asociación Pugliese de La Plata y el programa Comunidad Raíces Italianas La Plata-Argentina, junto con la adhesión de Puglia Promozione, que refuerzan el vínculo cultural entre ambas comunidades.

Un festival con reconocimiento internacional

Este año, el Festival de la Gastronomía Italiana fue reconocido por el Ministero delle Imprese de Italia como parte de la Jornada Nacional del Made in Italy 2025, integrando la lista de los 500 eventos más destacados del mundo.

Un reconocimiento que no sorprende: el festival no solo celebra la comida italiana, sino que también representa un puente gastronómico y cultural entre Italia y Argentina.

Si te apasiona la comida, la cultura y los buenos momentos al aire libre, este fin de semana el plan es claro: acercate al Parque Alberti, disfrutá de lo mejor del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata, y viví una experiencia única, gratis y para toda la familia.