Testimonio clave vincula a “Pequeño J” con la muerte de Lara Gutiérrez en el triple crimen

La causa por el triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez entró en una fase decisiva. En las últimas horas, una declaración clave volvió a mover el expediente y apunta directo contra Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”. ¿Qué contó Celeste Guerrero y por qué su testimonio podría cambiar todo?

El impacto fue inmediato. Guerrero, una de las imputadas, amplió su declaración ante la Justicia sin pedir ningún beneficio a cambio. Según confirmó el abogado Diego Storto, que representa a una de las familias, la joven “ratificó y amplió lo que ya había dicho” y agregó detalles crudos sobre cómo murió Lara. “Contó que ‘Pequeño J’ asfixió a Lara”, precisó el letrado, dejando claro que la declaración fue directa y contundente.

La información fue revelada por el periodista Marcelo Peláez en TN, quien explicó que Guerrero cambió parte de su versión inicial. En su primera declaración, había dicho que no estaba en la casa cuando ocurrieron los asesinatos. Pero ahora, según ella, se enteró de lo que pasó por boca de otros, especialmente de Miguel Ángel Villanueva, otro de los acusados.

Guerrero contó que, al regresar al lugar, vio a Villanueva con las manos ensangrentadas. Cuando le preguntó qué había pasado, él le respondió que había usado un destornillador para atacar a una de las chicas cuando intentó escapar. Este relato sumó un nuevo elemento a la investigación, que ya estaba casi cerrada, pero necesitaba confirmar quién tuvo participación directa en cada crimen.

En otro tramo de su testimonio, Guerrero aseguró que fue el propio Villanueva quien le dijo que “Pequeño J” había asfixiado a Lara Gutiérrez, lo que refuerza la hipótesis del fiscal sobre su rol principal en el femicidio. Aunque se trata de una versión indirecta, la Fiscalía considera que encaja con las pruebas reunidas hasta ahora.

Según fuentes judiciales, el fiscal del caso planea pedir la prisión preventiva para todos los imputados ante el Juzgado de Garantías de La Matanza. “La investigación está prácticamente cerrada y las responsabilidades están claramente delimitadas”, confirmaron desde el entorno judicial.

Hoy, los tres acusados —“Pequeño J”, Villanueva y Guerrero— siguen detenidos. “Pequeño J” está señalado como el autor material del asesinato de Lara Gutiérrez, mientras que Villanueva es acusado de haber participado activamente en el ataque y Guerrero figura como posible coautora.

Aunque Celeste Guerrero colaboró con información clave, eso no la exime de su responsabilidad penal. Como remarcó el abogado Storto, “para la Fiscalía y el particular damnificado es importante lo que aportó, pero eso no significa que deje de ser considerada coautora”.

La causa por el triple crimen sigue avanzando con pruebas cada vez más firmes. Y mientras la Justicia define el futuro de los acusados, el testimonio de Guerrero podría ser el punto que termine de sellar el destino judicial de “Pequeño J” y el resto de los implicados.