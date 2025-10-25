Eduardo Domínguez decidió parar el ritmo de Estudiantes por las Elecciones nacionales

Con el cierre del Torneo Clausura cada vez más cerca, Eduardo Domínguez mantiene la concentración del plantel de Estudiantes de La Plata, pero sin descuidar el contexto nacional. En una semana marcada por la agenda electoral, el entrenador tomó la decisión de suspender los entrenamientos del fin de semana, permitiendo que sus jugadores puedan votar y descansar junto a los suyos.

Durante los primeros días de la semana, el equipo trabajó en el Country Club de City Bell, con tareas diferenciadas para quienes disputaron el clásico platense y ejercicios con pelota para el resto. Luego, el grupo se trasladó al Estadio UNO, donde se realizaron prácticas formales de fútbol y ejercicios de movilidad, afinando detalles con la mirada puesta en el duelo frente a Boca Juniors, correspondiente a la fecha 14 del torneo local.

El viernes por la mañana será el último entrenamiento antes del receso electoral, en la cancha principal de City Bell. A partir de allí, el cuerpo técnico determinó que tanto el sábado como el domingo serán días libres, considerando que aún resta más de una semana para el próximo compromiso oficial.

La medida busca equilibrar el descanso y la preparación, en un tramo final del campeonato donde el Pincha todavía pelea por asegurar su lugar en las copas internacionales 2026 y definir su posición en el Grupo A.

Así, entre urnas y tácticas, Domínguez muestra que también en el fútbol hay tiempo para mirar más allá del césped.