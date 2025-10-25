Toto Pueblo pisó el palito, se fue de boca y hace las valijas en el Lobo

¿Hasta donde el socio de un club de fútbol puede llegar para conseguir un voto más y tratar de ser presidente? Hoy Toto Pueblo demostró que no hay límites ni barreras incapaces de cruzar.

En el marco de una entrevista al programa CieloSports, el referente del espacio “Gimnasia somos Todos”, declaró que está dispuesto a hablar con el presidente de Platense (“su amigo”) para comprar los puntos del partido de la última fecha, buscando garantizar que el Lobo se quede en Primera.

“Gimnasia se queda, eso te lo firmo ya. Si tengo que hablar con el presidente de Platense para comprar los puntos lo voy a hacer. Es amigo mío”, señaló Edgardo Medina (Toto Pueblo), naturalizando una maniobra de posible soborno para que los jugadores del último campeón del fútbol argentino vayan a menos cuando enfrenten a Gimnasia.

Las declaraciones se hicieron en el marco de una nota en el cual en el ambiente tripero se sabía que “iba al matadero” por la condición sentimental y el compromiso de uno de los entrevistadores con uno de los clubes de la ciudad que precisamente no era de Gimnasia.

“Le hicieron pisar el palito y les dio resultado”, dijo una fuente de la comisión directiva del Lobo, que de todos modos emitió un comunicado repudiando las expresiones del candidato.

Tanto el presidente de Platense como el plantel profesional de ese club también se expresaron en redes sociales repudiando la intención de Toto Pueblo y aclarando que jamás estarán dispuestos a entregar el partido o “vender los puntos”, del último encuentro de la fase de grupos del torneo Clausura que tendrá al Lobo visitando al Calamar.

Toto Pueblo, con su habitual verborragia, intentó aclarar que fue sacado de contexto y que así como alguna vez dijo que se va a poner el club al hombro, lo mencionado con respecto a “comprar los puntos” fue una frase metafórica y no real.

Lo cierto es que esto provocó un pedido de un grupo de socios para que la comisión directiva expulse a Todo Medina del club y el mismo será tratado en las próximas horas.

Parece que en la carrera electoral para reemplazar a Mariano Cowen hay que ir tachando a un candidato. Se embarró solo…