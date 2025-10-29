Ensenada: una persecución terminó con un policía estampado en una casa | VIDEO

Una persecución policial de película terminó en la mañana de este viernes ( 8:10 AM ) con un patrullero incrustado en el frente de una vivienda de la ciudad de Ensenada, en Almirante Brown y esquina 8 bis ( Punta Lara ) luego de que personal del Comando de Patrullas persiguiera a un automóvil que había sido robado en Berisso.

Todo comenzó cuando el Centro de Monitoreo de Berisso reportó el robo de un vehículo y cargó su patente en el sistema de anillo digital. Minutos más tarde, el sistema detectó el ingreso del auto por avenida 122 y 51, en dirección a Ensenada, lo que activó la alarma y el seguimiento por cámaras.

Desde el COM Ensenada se coordinó el operativo y se indicó el recorrido del rodado a los móviles policiales. Uno de los patrulleros inició la persecución y, al dirigirse hacia Punta Lara, otro móvil intentó interceptarlo, pero el auto robado impactó de frente contra el patrullero, provocando importantes daños materiales.

El violento choque se produjo en Almirante Brown, entre 8 bis y 10, donde el móvil terminó incrustado contra el frente de una vivienda, generando gran conmoción entre los vecinos, que salieron alarmados por el estruendo y denunciaron daños en su propiedad.

El conductor del vehículo, identificado como N.J.F., de 16 años, nacido en Berisso, fue aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos de gravedad, aunque tanto los efectivos policiales como el sospechoso fueron asistidos preventivamente por personal médico.

La causa quedó caratulada como “Robo automotor, daños y resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI del Joven del Departamento Judicial La Plata.