Máximo Kirchner: “A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga cómo votar en el nuestro”

El diputado nacional, Máximo Kirchner, votó este domingo en una escuela de la ciudad de La Plata y, tras emitir su sufragio, habló con la prensa.

El dirigente cuestionó las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre las elecciones argentinas y afirmó que “a nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo tenemos que votar en el nuestro”.

Además, llamó a “recuperar la autoestima nacional” y a “defender la soberanía más allá de las diferencias políticas”.

Durante sus declaraciones, Kirchner señaló que “la Argentina es un país libre y soberano” y que no puede aceptar “situaciones de humillación nacional”. En ese marco, consideró que el país debe “tener relaciones maduras con todos los países del mundo, pero sin sometimiento”.

También advirtió que “no puede ser que un dirigente extranjero diga que la Argentina se muere si no gana un determinado espacio político”.

El dirigente peronista también cuestionó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por sus declaraciones sobre la situación económica argentina. Recordó que “no es la primera vez que funcionarios norteamericanos intentan condicionar al país” y mencionó antecedentes como Anne Krueger y Paul O’Neill. “Otra vez tenemos un secretario del Tesoro que agrede a una fuerza política en particular”, sostuvo.

Kirchner además apuntó contra el ministro de Economía argentino, a quien calificó como “impresentable”. “Si las políticas hubieran funcionado, nadie se tiraría sobre el secretario del Tesoro diciéndole ‘comprá campeón’”, ironizó. Agregó que “la macroeconomía está funcionando muy mal” y que “la microeconomía de la gente ya venía deteriorada desde hace tiempo”.

Llamado a la unidad y al trabajo

Por último, pidió “poner en valor los recursos naturales del país” y “darle al pueblo las herramientas para producir y salir adelante”. “Más allá de las diferencias, tenemos que mirarnos a la cara, debatir y entender que somos parte de un mismo país”, concluyó el presidente del PJ bonaerense tras votar en La Plata.