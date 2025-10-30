Incendio en una vivienda generó momentos de tensión en el barrio El Mondongo

Un incendio generó gran conmoción durante las últimas horas de la madrugada de este lunes en el barrio El Mondongo. Según informaron fuentes oficiales, el fuego se desató en el interior de una vivienda, provocando pérdidas materiales de consideración y momentos de mucha tensión entre los vecinos de la zona.

De inmediato, se hicieron presentes en el lugar dotaciones de Bomberos que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las casas lindantes. Además, personal de la Guardia Urbana colaboró con las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito en el sector.

Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridos, aunque las pérdidas materiales fueron significativas.

Las causas que originaron el siniestro están siendo investigadas por las autoridades competentes.