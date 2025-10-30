Diego Santilli se rapó en vivo tras el triunfo libertario en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, diputado nacional electo por la Provincia de Buenos Aires y por La Libertad Avanza, cumplió este lunes su particular promesa de campaña: se rapó completamente la cabeza luego de confirmarse su victoria en las elecciones bonaerenses.

El dirigente participó de una transmisión especial en el canal de sreaming canal de streaming Carajo, el mismo espacio donde semanas atrás había lanzado el desafío. Allí, con risas y aplausos del equipo, un barbero le pasó la máquina al “Colorado”, dejando registro del momento en vivo para miles de espectadores.

“Si lo damos vuelta, me pelo”, había dicho Santilli antes de los comicios, cuando el panorama electoral lucía adverso para el espacio de Javier Milei, que venía de una derrota por 14 puntos en la provincia.

Una promesa con historia y humor político

La frase, que nació como una ocurrencia en medio de la campaña, terminó convirtiéndose en un sello comunicacional. En la boleta libertaria bonaerense, la imagen principal no era la de Santilli sino la de José Luis Espert, quien finalmente declinó su candidatura y cuya característica calvicie fue motivo de broma dentro del espacio.

A partir de eso, Santilli impulsó la consigna “Para votar al Colorado, marcá al Pelado”, que se viralizó en redes y aportó un toque de humor a su campaña.

Con el triunfo confirmado, el ahora diputado provincial aseguró que cumplir su palabra era una forma de agradecer el apoyo de los votantes y demostrar coherencia con su discurso. “Prometí que si ganábamos me pelaba, y las promesas se cumplen”, expresó luego del corte.

Entre la incredulidad y la sorpresa del resultado

Durante la jornada electoral, Santilli había evitado responder con firmeza si cumpliría su promesa, dado que aún no se conocían los resultados. “Yo dije que me pelaba si ganábamos”, aclaró entre risas cuando le preguntaron en plena cobertura de medios.

La victoria de La Libertad Avanza en un distrito históricamente dominado por el peronismo tomó por sorpresa incluso al propio Santilli, que reconoció estar “emocionado y agradecido” por la confianza recibida.

De esta manera, con la cabeza rapada y un nuevo apodo que ya circula en redes —“el Colorado pelado”—, el legislador libertario celebró un triunfo que pocos anticipaban y que lo deja en el centro de la escena política bonaerense.