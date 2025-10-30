La ola de despidos que sacude al fútbol argentino

¿Hasta dónde llega la paciencia en el fútbol argentino? La pregunta vuelve a sonar fuerte después de una nueva ola de despidos que dejó sin trabajo a dos técnicos más: Lucas Pusineri y Kily González. Lo que parecía una temporada intensa se convirtió en una auténtica ruleta rusa para los entrenadores.

En las últimas horas, Atlético Tucumán anunció oficialmente la salida de Lucas Pusineri, quien dejó de ser el DT del equipo de común acuerdo con la dirigencia. El comunicado fue escueto, pero claro: agradecimientos y despedida. En su lugar, asumió Hugo Colace, que hasta ahora dirigía la Reserva. Una movida rápida, como marca la costumbre del fútbol argentino, donde no hay tiempo ni para respirar.

Casi al mismo momento, Platense confirmó la renuncia de Kily González tras una dura derrota frente a Independiente. Su ciclo duró apenas 14 partidos y, según trascendió, el club analiza volver a confiar en la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez, los mismos que llevaron al Calamar al título del Apertura y que hoy siguen sin club. Dos técnicos menos en cuestión de horas.

Pero la historia no termina ahí. Si algo distingue al fútbol argentino, es su inestabilidad: en lo que va del 2025, 27 entrenadores dejaron sus cargos. Sí, 27. Un número que rompe récords y deja expuesta una tendencia cada vez más marcada: la falta de continuidad como norma general.

Durante el primer semestre, 17 técnicos ya habían perdido su puesto. Y el Clausura, lejos de traer calma, solo sumó más nombres a la lista. Diego Cocca se fue de Talleres antes de debutar, reemplazado por Carlos Tevez. En Gimnasia, Alejandro Orfila corrió la misma suerte tras una seguidilla de malos resultados.

La cifra asusta: casi todos los clubes del torneo cambiaron de entrenador al menos una vez. Apenas 8 equipos de los 30 mantienen al mismo DT desde el año pasado, entre ellos Eduardo Domínguez en Estudiantes, Gustavo Costas en Racing y Marcelo Gallardo en River. El resto, pura rotación y ansiedad.

¿El motivo? Los resultados mandan. Con el Torneo Clausura 2025 en su segunda mitad, la pelea por el título, las copas y la permanencia volvió insostenible la presión. Un par de derrotas pueden costar un proyecto entero.

Y mientras los nombres cambian, la pregunta sigue abierta: ¿cuánto tiempo puede durar un entrenador en el fútbol argentino antes de ser el próximo en caer? Por ahora, la respuesta parece clara: cada fecha puede ser la última.