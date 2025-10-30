Berisso: Una mujer lucha por su vida tras quemaduras y se investiga un intento de homicidio

Un violento incendio ocurrido en la madrugada del martes en la localidad de Villa Progreso, de la localidad de Berisso, mantiene en vilo a toda la comunidad. El fuego se desató en un departamento ubicado sobre calle 122 entre 17 y 18, donde una pareja fue asistida de urgencia por personal policial, bomberos y médicos del SAME.

Según informaron fuentes policiales, una mujer sufrió graves quemaduras en gran parte del cuerpo y continúa internada con pronóstico reservado en el Hospital Mario Larraín, mientras que su pareja fue atendida por heridas leves y ya recibió el alta médica.

Las primeras pericias determinaron que el fuego se originó por la ignición de nafta, aunque la mecánica exacta del siniestro aún no fue establecida. Por esa razón, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 abrió una causa bajo la carátula de “tentativa de homicidio”, mientras los investigadores intentan determinar si se trató de un hecho intencional.

De acuerdo con la declaración inicial del hombre, el episodio se habría desencadenado durante una fuerte discusión, en la cual la mujer habría intentado prenderlo fuego tras arrojarle combustible, provocando que ambos resultaran alcanzados por las llamas. Sin embargo, la fiscalía analiza la veracidad de ese testimonio y no descarta ninguna hipótesis hasta contar con los resultados de las pericias científicas y declaraciones de testigos.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Berisso, personal del SAME (bases 1 y 3) y efectivos de la DDI de Homicidios junto a Policía Científica, que realizaron tareas de recolección de pruebas y toma de muestras en el inmueble.

La investigación apunta a determinar el punto exacto de inicio del fuego, la posible manipulación del combustible y si existían antecedentes de violencia o conflictos previos entre los ocupantes del departamento.

Mientras tanto, la víctima continúa internada en estado crítico, y la Justicia aguarda los resultados de los estudios forenses y toxicológicos para avanzar en el esclarecimiento de un hecho que mantiene conmocionados a los vecinos de Villa Progreso.