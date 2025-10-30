La Plata impulsa una nueva semana de controles gratuitos, vacunación y talleres en distintos barrios

Con el objetivo de acercar la salud a cada rincón del Partido, la Municipalidad de La Plata puso en marcha una nueva edición del cronograma sanitario gratuito, una iniciativa que busca facilitar el acceso a chequeos médicos, vacunación y talleres de promoción de la salud en articulación con los Centros de Atención Primaria (CAPS) y distintas instituciones locales.

Durante la semana, los equipos de salud recorrerán escuelas, jardines, clubes y espacios públicos, brindando atención integral y actividades de prevención. Las jornadas incluyen vacunación del calendario nacional, campañas antigripales, controles de presión arterial, revisiones odontológicas, asesoramiento sobre prevención del dengue y entrega de folletería informativa.

Además, como parte del programa de bienestar animal, se desarrollarán jornadas de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos, con atención gratuita por orden de llegada en distintos puntos de la ciudad.

Entre las actividades destacadas, que comenzaron este martes continuarán este miércoles:



MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE –



DE 9:30 A 13:00 Plaza Islas Malvinas – 19 y 51, casco urbano Jornada de prevención del dengue con entrega de repelentes y folletería informativa. También habrá controles de tensión arterial, vacunación y entrega de preservativos.



DE 9:00 A 11:00 Jardín N°932 – 3 entre 527 y 528, Tolosa Jornada de salud bucal con actividades de promoción de la salud e higiene dental para niños y niñas del jardín.



DESDE LAS 9:30 Escuela N°28 – 185 y 78, Los Hornos Programa Salud Escolar Bonaerense: controles clínicos, revisión odontológica, evaluación visual, control de esquemas de vacunación y aplicación de vacunas. Además, habrá talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades.



DE 11:15 A 12:00 Jardín de Infantes N°58 – 155 y 44, San Carlos Taller de vínculos y actividades grupales para niños y niñas con sus respectivas familias.



DE 13:00 A 17:00 Parque Alberti – 25 y 38, casco urbano Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.



JUEVES 30 DE OCTUBRE – DE 9:30 A 13:00 Delegación de Altos de San Lorenzo – 25 y 75, Altos de San Lorenzo Jornada de salud con controles odontológicos, vacunación, controles de salud bucal, llenado de planillas ANSES y actividades de promoción de la salud.



DESDE LAS 9:30 Parque Alberti – 25 y 38, casco urbano Campaña de prevención contra el dengue.



DE 9:00 A 14:00 Club Romerense – 518 entre 170 y 171, Melchor Romero Jornada de castración y vacunación para perros y gatos. La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración los turnos se solicitan de manera presencial en la delegación comunal de Romero (169 entre 518 y 519) de 9:00 a 13:00.



DE 13:00 A 17:00 Parque Alberti – 25 y 38, casco urbano Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.



DE 9:30 A 11:30 Club Estrella de Abasto – 210 y 516 bis Jornada de salud integral para jugadores y jugadoras de la institución con acceso a vacunación de calendario, controles odontológicos y de presión arterial, mediciones de peso y talla, evaluaciones de agudeza visual y electrocardiogramas.



DE 9:30 A 13:30 UTT Abasto – 197 entre 32 y 38, Abasto Jornada de salud integral con consultas dermatológicas, controles generales, vacunación y llenado de planillas de ANSES.



VIERNES 31 DE OCTUBRE – DE 9:00 A 14:00 Salón El Gigante - 160 y 32 (Barrio El Futuro), Melchor Romero Jornada de castración y vacunación para perros y gatos. La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración los turnos se solicitan de manera presencial en la delegación comunal de Romero (169 entre 518 y 519) de 9:00 a 13:00.



DE 13:00 A 17:00 Parque Alberti – 25 y 38, casco urbano Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.



SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE – DE 10:00 A 13:00 Feria en predio del ferrocarril – 12 y 475, City Bell Jornada de salud con vacunación, controles de presión arterial y difusión de información sobre dengue.



DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE – DE 15:00 A 18:00 Plaza Azcuénaga – 19 y 44, casco urbano Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada.