El Señor Jota negó vínculos con el triple femicidio

¿Qué hay detrás del hombre al que apuntan como el cerebro del triple femicidio de Florencio Varela? La historia de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, mezcla narcotráfico, acusaciones cruzadas y una vida que, según él mismo contó, tuvo momentos tan simples como coser zapatos para un puestero de La Salada.

El presunto narco peruano decidió hablar ante la fiscalía que investiga el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Su declaración, realizada en la UFI de Homicidios de La Matanza, dejó varias frases llamativas. Dijo que todo lo que se le imputa “es una pantalla” y que no tiene “nada que ver con los detenidos” por el caso.

Negó ser el autor intelectual de los femicidios y también haber tenido contacto con los acusados peruanos. Aseguró que no conoce la Villa Zavaleta ni la 1-11-14, donde se movía la banda señalada por la Justicia. “Ni siquiera me dicen J. Ese apodo me lo puso un brasileño con el que compartí celda”, afirmó.

Cubas Zavaleta está preso desde fines de agosto, a pedido de la Justicia peruana, que lo busca por un caso de 2022: presuntamente amenazó a una mujer para que transporte 3,5 kilos de cocaína a España. Según él, el problema fue que “no se presentó al juicio de sentencia”.

Durante la indagatoria, recordó que su madre le dice “Josecito” y que antes de todo esto fue policía en Trujillo, su ciudad natal. Aclaró que jamás integró la banda Los Pulpos, pese a que informes de seguridad argentinos lo vinculan con ese grupo criminal. “Se me quiso involucrar, pero quedó demostrado que no tenía relación”, dijo.

También contó cómo llegó a Argentina: “Entré desde España, viví en Valencia, y después me instalé en Lanús. Me dediqué a coser zapatos y venderlos en La Salada, viajaba en colectivo con la SUBE”. Según su versión, sus gastos eran cubiertos con ayuda familiar desde Perú, enviada por su “enamorada”.

Los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli no le creen. Lo acusan de ser el líder del grupo narco del Bajo Flores. Dos testimonios recientes lo complican, especialmente el de Celeste González Guerrero, quien aseguró que El Señor Jota presenció el triple crimen por videollamada desde su celda. Él lo niega: dice que no tenía celular y que solo entregó uno que encontró en la prisión.

Mientras tanto, la Justicia intenta determinar si detrás de su discurso humilde se esconde realmente el jefe narco que operaba desde las sombras.

El misterio sobre El Señor Jota recién empieza.