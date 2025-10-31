Paro nacional de PAMI paraliza la atención en La Plata

En La Plata, las oficinas de PAMI suspendieron la atención al público desde las 11 de la mañana debido a un paro nacional convocado por los gremios del sector. La medida busca visibilizar el descontento de los trabajadores, que aseguran haber sufrido una pérdida del 60 % en su poder adquisitivo durante el último año.

Los empleados manifestaron su rechazo a la oferta salarial del 0,8 % propuesta por las autoridades, calificándola como “una falta de respeto” ante la creciente inflación y el deterioro de sus ingresos. También advirtieron que la situación afecta directamente la calidad de atención que reciben los jubilados y pensionados afiliados al organismo.

Desde los sindicatos, no se descarta la posibilidad de extender la protesta en caso de no obtener una respuesta concreta por parte del gobierno nacional. Además, se convocó a una movilización frente a la sede central del organismo en Buenos Aires, donde trabajadores de distintas provincias se sumaron al reclamo.

Mientras tanto, en La Plata y otras ciudades, los afiliados deberán reprogramar sus trámites y consultas, a la espera de que se normalice la atención en las próximas horas.