River ante Gimnasia: el plan del Muñeco entre la presión, las bajas y la llegada del Superclásico

El domingo a las 20.30 horas, el Estadio Monumental volverá a ser el escenario de una noche cargada de tensión y expectativa. River Plate, herido pero aún en carrera, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, en lo que promete ser mucho más que un simple partido: es el duelo que puede marcar el rumbo del cierre de la temporada.

Marcelo Gallardo, fiel a su estilo de estratega, encara el encuentro con la cabeza dividida entre la urgencia del presente y el peso del futuro. La eliminación en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia todavía duele, y las cuatro derrotas previas al triunfo ante Talleres dejaron secuelas que el vestuario intenta cicatrizar. El objetivo inmediato es ganar y sellar la clasificación a los octavos de final, pero también recuperar la identidad futbolística que parece haberse desdibujado en el último mes.

En medio de la turbulencia, el “Muñeco” recibió dos noticias opuestas. Por un lado, vuelven Enzo Pérez y Marcos Acuña, piezas fundamentales que se habían perdido los últimos encuentros por lesión. Por el otro, Sebastián Driussi quedó descartado por una distensión muscular, lo que obliga a repensar el frente de ataque.

El esquema tentativo de Gallardo mantiene la esencia del 4-3-1-2, aunque con matices. Franco Armani será el guardián del arco; la defensa estará compuesta por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; en el mediocampo se perfila una línea con Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño, mientras que Juanfer Quintero asumirá la conducción ofensiva. En el ataque, Maximiliano Salas y Facundo Colidio buscarán romper la defensa del “Lobo”.

Sin embargo, el verdadero dilema pasa por otro lado. Tres de los titulares más importantes del equipo –Martínez Quarta, Rivero y Acuña– llegan al límite de amarillas. Una amonestación más los dejaría afuera del Superclásico ante Boca, programado para el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. Gallardo deberá decidir si los arriesga en busca de la clasificación o si los resguarda pensando en el duelo más esperado del fútbol argentino.

El técnico, consciente del desgaste y la presión mediática, intentará equilibrar su habitual apuesta ofensiva con una dosis extra de prudencia. “River necesita ganar, pero también llegar entero al Superclásico”, se comenta en el entorno del cuerpo técnico, donde se analiza cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez.

A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, River Plate tiene la oportunidad de transformar la incertidumbre en impulso. El Monumental será testigo de una prueba de carácter: recuperar el fuego competitivo, reencontrar la solidez y volver a creer en el método Gallardo, ese que tantas veces lo sacó de la tormenta.