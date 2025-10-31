La UNLP pone en marcha su gran sorteo digital de vacantes: una apuesta a la equidad educativa

Por: Jonatan Anaquin

En una jornada que combina la emoción, la expectativa y la tecnología, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre, desde las 9 de la mañana, el sorteo público de vacantes para quienes aspiran a ingresar a sus prestigiosos colegios de pregrado.

El evento, que tendrá lugar en la Sala del Consejo Superior del Rectorado (calle 7 Nº 776, primer piso), podrá seguirse en vivo por streaming a través del sitio oficial www.unlp.edu.ar, garantizando así el acceso abierto y la transparencia del proceso.

Gracias a un sistema informático desarrollado íntegramente por el CeSPI (Centro Superior para el Procesamiento de la Información) de la propia Universidad, el sorteo se realizará mediante un algoritmo matemático que asigna de manera aleatoria las vacantes entre los postulantes preinscriptos. Esta herramienta tecnológica permite obtener resultados definitivos al instante, eliminando márgenes de error y fortaleciendo la confianza en el sistema público de ingreso.

Los horarios definidos para cada establecimiento son precisos:

Escuela Graduada “Joaquín V. González” : 9 horas.

Liceo “Víctor Mercante” : 10 horas.

Colegio Nacional “Rafael Hernández” (Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad y Bachillerato de la Educación Secundaria Básica): 10:30 horas.

Ciclo Básico de Formación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco Américo De Santo”: 11:15 horas.

Además, quienes deseen consultar los resultados finales podrán hacerlo tanto en el sitio principal de la UNLP como en la plataforma https://resultados-colegios.unlp.edu.ar, donde estará disponible la información de manera inmediata y segura.

En el caso del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, la preinscripción para el Bachillerato en Energía y Sustentabilidad comenzó el 27 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre de 2025. El proceso está dirigido a estudiantes provenientes de escuelas primarias de gestión estatal de la zona de Manuel B. Gonnet, quienes deberán cursar el ciclo completo —de 1º a 6º año— dentro del plan, sin posibilidad de traslado a otros bachilleratos del mismo colegio.

La inscripción se realiza a través del Sistema de Preinscripción a Colegios de la UNLP (SIPECU), accediendo a http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar. Una vez completada la planilla digital, los tutores deberán ingresar a la ventanilla virtual, donde sólo madres, padres o tutores legales podrán presentar la documentación que acredite el vínculo familiar. Toda la información complementaria se encuentra disponible en https://www.nacio.unlp.edu.ar/2025/09/inscripcion-al-ciclo-lectivo-2026.

En tanto, para la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti”, ubicada en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, la inscripción al primer año de la Educación Secundaria Básica se llevará a cabo de manera presencial hasta el 27 de noviembre de 2025, en los días y horarios que el propio establecimiento determine.

Quienes necesiten más detalles podrán consultar directamente en https://inchausti.unlp.edu.ar.

Este mecanismo de sorteo, lejos de ser un simple trámite administrativo, representa una política de democratización educativa que busca garantizar igualdad de acceso a instituciones reconocidas por su excelencia. Con una infraestructura tecnológica propia y procedimientos abiertos a la comunidad, la UNLP reafirma su papel pionero en la gestión pública universitaria, combinando innovación, transparencia y compromiso social.