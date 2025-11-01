A Cowen lo echaron a sillazos de Gimnasia

Un escándalo sin precedentes se apoderó del protagonismo durante la noche del último jueves del mes de octubre y en lo que marcó la última aparición pública de Mariano Cowen como presidente de Gimnasia ante los socios del club.

En el contexto de una Asamblea en la cual se desaprobó el presupuesto 2026 tras un pedido de moción del socio Carlos Anacleto, el caos se apoderó del ambiente en el Polideportivo de calle 4, y como si todo estuviese preparado, algunos socios sacaron huevazos y atacaron con sillas a la comisión directiva.

La tensión fue en aumento cuando comenzaron a arrojarse objetos hacia el escenario donde se encontraba la dirigencia. Ante la imposibilidad de controlar la situación, el acto fue suspendido de manera momentánea tras registrarse empujones.

El presidente Mariano Cowen tuvo que ser asistido en el vestuario de la cancha de básquet y durante variuos minutos tuvo el brazo derecho inmovilizado por un golpe que recibió por parte de los socios.

De todod modos, pasadas las autoridades decidieron reanudar la Asamblea únicamente para tratar el punto del Balance, que fue finalmente aprobado por unanimidad.

En cambio, la Memoria y el Presupuesto fueron desaprobados.

De esta manera, con las elecciones previstas para el 29 de noviembre, la actual comisión directiva dejó una triste imagen del final de gestión siendo practicamente acorradada por un grupo de socios que se acercaron a la sede. .