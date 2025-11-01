Cristina Kirchner responsabiliza a Axel Kicillof por el “error político” que derivó en la derrota del peronismo

La dirigencia del Partido Justicialista (PJ) recibió este viernes un documento redactado por Cristina Kirchner desde su domicilio en San José 1111, donde aludió tanto a la reciente derrota legislativa como a las tensiones internas derivadas del armado bonaerense.

En el texto, la expresidenta remarca que todos los gobernadores peronistas que disputaron elecciones legislativas en la región ganaron, “salvo” Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y sostiene que esa excepción se explica por “equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”.



Según su análisis, esa decisión –de separar la elección provincial de la nacional– provocó que el resultado bonaerense operara “como una PASO o balotaje”, permitiendo un reagrupamiento del voto opositor para las siguientes elecciones.

Cristina Kirchner recuerda que ya el 14 de abril había advertido públicamente contra ese calendario, aunque admite que aceptó la medida; sin embargo, subraya: “DIOS QUIERA ME EQUIVOQUE. NO ME INTERESA TENER RAZÓN, ME INTERESA GANAR LAS ELECCIONES”.

Más allá de la táctica electoral, la carta también alude a factores estructurales: menciona el impacto del “miedo” en el electorado, el “efecto de la subida del dólar” y la influencia de actores externos como Javier Milei y Donald Trump, a quienes vincula con una “sobre-estimulación emocional” previa al comicio.

En el tramo final, la expresidenta apela a la unidad del peronismo: advierte que “se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular”. Instó a la militancia a combinar “cohesión y claridad estratégica y programática”.

La misiva concluye con una posdata en la que Cristina Kirchner retoma una frase de Winston Churchill citada por Henry Kissinger —“Estudie historia, estudie historia, estudie historia”— como advertencia para los “analistas y expertos” que evalúan la coyuntura con el diario del lunes.





A los compañeros y compañeras militantes:



En primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones.



Al mismo tiempo, con el objetivo… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 31, 2025

Este pronunciamiento se inscribe en un clima de máxima tensión dentro del espacio peronista poslegislativas, en el que la figura de Kicillof se encuentra cada vez más distanciada de la conducción kirchnerista, y el llamado a la unidad se convierte en central frente a los desafíos internos y electorales que se avecinan.