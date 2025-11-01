Acerías Berisso: Crece el conflicto y denuncian vaciamiento de la planta en medio de la conciliación obligatoria

El conflicto en Acerías Berisso, la planta metalúrgica ubicada en 128 entre 61 y 62, sumó en las últimas horas nuevos episodios de tensión. Los trabajadores denunciaron que la empresa continúa sin acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y que, pese a la medida, se estarían retirando materiales del predio en lo que consideran un proceso de “vaciamiento”.

Ante la falta de respuestas, los empleados realizaron una nueva protesta esta vez con cortes de calles en las inmediaciones a las instalaciones de la empresa, con pancartas y quema de neumáticos, en reclamo de la reapertura de la planta y la reincorporación de los trabajadores afectados por el cierre parcial de las operaciones.

Fuentes gremiales señalaron que los representantes de la empresa no se presentaron a las audiencias conciliatorias, y que desde hace semanas mantienen las puertas de la fábrica cerradas. “Están vaciando toda la fábrica mientras nosotros esperamos una solución”, expresaron desde el cuerpo de delegados.

El conflicto escaló aún más cuando trascendió que una de las socias mayoritarias de la firma habría agredido a una trabajadora, hecho que motivó repudio por parte de los empleados y organizaciones sindicales. La denuncia fue difundida por medios locales y se espera la intervención de la autoridad laboral para esclarecer lo ocurrido.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires podría disponer nuevas sanciones si se confirma que la empresa desacata la conciliación obligatoria, una medida que busca garantizar la continuidad del diálogo entre las partes.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen la protesta activa y advierten que no levantarán las medidas hasta obtener garantías sobre la continuidad de la planta y el pago de los salarios adeudados.



