¿Qué lleva a un ídolo a volver a jugar cuando todos pensaban que ya había colgado los botines?

A los 45 años, el eterno goleador de Lanús volvió a calzarse los cortos, pero no donde muchos imaginaban: lo hizo como refuerzo y capitán de Argentino de Bell Ville, un club cordobés que disputa el Torneo Regional Amateur. Sí, el mismo certamen donde cientos de equipos sueñan con llegar al Federal A, ahora tiene entre sus protagonistas a uno de los máximos artilleros del fútbol argentino.

El regreso de Sand se concretó un viernes que ya quedó marcado en la historia del club. Primero fue la presentación oficial en el salón municipal Walter de Navazio, con el intendente, el DT Gustavo Tomasa y la dirigencia acompañando el momento. Más tarde, la emoción llegó al estadio Ciudad de Bell Ville, donde unas 2.000 personas vieron el debut del “Pepe” con la celeste y blanca.

El resultado fue un empate 1-1 frente a 9 de Julio de Morteros, pero el foco estuvo puesto en el correntino. Participó directamente en la jugada del gol de su equipo: aguantó una pelota de pecho, recibió la falta y del tiro libre llegó el tanto. En redes, la cuenta oficial del torneo celebró con un mensaje simple y contundente: “Debutó Pepe”.

Su vuelta a las canchas se da casi dos años después de su despedida de Lanús, el club donde alcanzó los 173 goles en 324 partidos y se consagró como máximo goleador histórico. Además, mantiene el récord como el jugador de mayor edad en anotar en la Primera División argentina: el 27 de mayo de 2023, con 42 años, 10 meses y 10 días, le convirtió de penal a Independiente.

Hoy, mientras sigue trabajando como Director General del Fútbol Amateur y DT de la Séptima División del Granate, Sand combina su rol formador con esta nueva aventura. Por sus responsabilidades, solo jugará los partidos de local con Argentino, y no estará en los encuentros fuera de Bell Ville.

Para el club cordobés, su llegada significa mucho más que un refuerzo. Argentino de Bell Ville, también conocido como “el Indio”, viene de ser campeón del Clausura 2024 de la Liga Bellvillense y participa por primera vez en un torneo de AFA. Con más de cien años de historia y una vitrina repleta de títulos locales, la presencia de Pepe Sand potencia un sueño que ya parecía grande.

Su regreso no solo emociona a los hinchas de Argentino, sino también a todo el fútbol argentino. Porque ver al “Pepe” otra vez en una cancha, con la cinta de capitán y la sonrisa intacta, es una postal que nadie esperaba… pero que todos disfrutan.

El ídolo de Lanús sigue escribiendo capítulos en una historia que parecía terminada. Y quién sabe: tal vez esta nueva etapa en el Torneo Regional Amateur sea el comienzo de otro milagro futbolero.