Los Palmeras enfrentan un escándalo legal y un giro decisivo en su historia

Algo se rompió en el corazón de la cumbia santafesina. Lo que parecía solo un rumor terminó confirmándose: Los Palmeras atraviesan un escándalo legal que podría cambiar la historia del grupo para siempre. Lo que reveló Juan Etchegoyen encendió todas las alarmas y dejó a los fans con una pregunta que nadie se anima a responder: ¿habrá dos “Los Palmeras”?

Según contó Etchegoyen en Mitre Live, los músicos que integraban la legendaria banda habrían sido despedidos de Palmeras Producciones, la empresa que sostenía la estructura del grupo. El conflicto, que parecía cerrado, dio un giro decisivo cuando se confirmó que detrás de los escenarios había una guerra silenciosa entre los líderes históricos: Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas.

“El último dato que tengo es que despidieron a los músicos de Los Palmeras”, dijo el periodista, dejando en claro que el problema ya no era solo artístico, sino también legal. El tono de su relato fue directo: “La marca de Los Palmeras se vence el mes que viene y Cacho habría avisado que mantendrá el 50% de los derechos”.

Esa frase cambió todo. Porque no se trata solo de una disputa comercial: se discute el nombre, la historia y hasta quién puede subirse al escenario con el mismo sello. Mientras tanto, Camino habría comenzado los trámites para crear una nueva empresa que reúna a los músicos despedidos, lo que abriría un nuevo capítulo en la historia del grupo.

¿Podría existir un “Los Palmeras” sin Cacho Deicas? Esa es la duda que flota en el aire. Según Etchegoyen, los abogados ya trabajan en la disolución formal de la sociedad. Y todo indica que el proyecto futuro quedaría únicamente bajo la órbita de Camino.

En medio del revuelo, Deicas vive una etapa intensa. Después de superar un ACV y anunciar su regreso como solista, el cantante habló en el programa Un poco de ruido y se mostró agradecido con el público. “La gente me levantó el ánimo cuando estuve mal. Me mandaban mensajes, oraciones, todo. Fue eso lo que me hizo seguir”, contó con emoción.

Sus palabras dejan entrever que, más allá del conflicto, el cariño del público sigue siendo su motor. Pero la gran incógnita sigue abierta: ¿cómo seguirá la historia de Los Palmeras ahora que la marca, los contratos y la amistad parecen haber quedado en disputa?

Por ahora, solo una cosa es segura: el escándalo legal marcó un antes y un después. Y el futuro del grupo que hizo bailar a generaciones enteras se define en silencio, entre abogados, emociones y recuerdos que todavía suenan a cumbia.