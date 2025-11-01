Mientras Milei cenaba con Macri, renunció Francos y Adorni será jefe de Gabinete

Mientras el Presidente de la Nación, Javier Milei, cena milanesas en la residencia de Olivos con Mauricio Macri, el jefe de gabinete Guillermo Francos presentó su renuncia, el gobierno se la aceptó y ungió en ese cargo a Manuel Adorni, que además seguirá siendo el vocero presidencial.

Javier Lanari será el secretarios de comunicación y resta saber quiénes reemplazarán al ministro de Interior, Lisandro Catalán, que acaba de renunciar por solidaridad con Francos, que lo llevó al gobierno, aunque aseguran que será Santiago Caputo, con un ministerio que ahora se llamaría de Gobierno y que sumaría varias áreas como Obras Públicas, transformándolo en un Superministerio.

También se van el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y hay que reemplazar obligatoriamente a Patricia Bullrich en Seguridad; a Luis Petri en Defensa y a varios funcionarios de primera y segunda línea que estarían siendo desplazados entre milanesas y risas en Olivos.

Ampliaremos...