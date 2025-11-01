Bullrich desafía a Macri y se alinea con Milei: el PRO se parte en el Congreso

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados sufrió una fractura significativa luego de que un grupo de legisladores alineados con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara su decisión de abandonar el espacio que lidera Mauricio Macri para incorporarse a La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei.

El quiebre involucra a cinco diputados nacionales —Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez—, además de dos legisladores electos, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. Todos ellos responden políticamente a Bullrich, quien se consolida como la figura más cercana al oficialismo dentro del PRO.

Una ruptura anunciada

La decisión de los diputados bullrichistas se produce tras semanas de tensiones internas en el partido amarillo. La expulsión de Damián Arabia del PRO habria sido el detonante junto al malestar acumulado por lo que el sector considera “errores estratégicos” en la conducción de Macri. En ese contexto, los legisladores justificaron su salida asegurando que “la sociedad ya dictó quién lleva la posta del cambio”, en referencia al triunfo electoral de LLA.

Según fuentes del nuevo bloque, el objetivo es “fortalecer al Gobierno en el Congreso” y contribuir a “un espacio amplio del cambio” junto a Milei. La incorporación de los bullrichistas otorga a LLA un refuerzo político clave para la segunda mitad del año legislativo y anticipa un reordenamiento de fuerzas en la Cámara Baja.

Macri, entre el desgaste y la negociación

Desde el entorno de Macri evitaron declaraciones públicas, aunque fuentes del bloque admiten que la ruptura debilita la representación del PRO en el Congreso. La fractura reaviva las diferencias internas que se arrastran desde la campaña de 2023, cuando Bullrich —entonces candidata presidencial— y el exmandatario mantuvieron una relación marcada por la desconfianza.

Pese a la tensión, Macri habría retomado conversaciones con Milei en las últimas semanas. Sin embargo, su entorno advierte que “al Gobierno todavía le falta músculo político para la gestión y el diálogo parlamentario”, según informó Infobae.

Reconfiguración del mapa político

Con esta decisión, el bloque oficialista de LLA se consolida como la principal fuerza en Diputados, mientras el PRO queda fragmentado entre un sector bullrichista aliado al Gobierno y otro núcleo macrista que intenta mantener identidad propia.

Analistas coinciden en que este movimiento no solo altera la correlación de fuerzas dentro del Congreso, sino que también anticipa la disputa por el liderazgo de la centroderecha argentina de cara a 2027. Bullrich, fortalecida en el gabinete y ahora con presencia legislativa propia, emerge como una pieza estratégica en la articulación del oficialismo, mientras Macri busca reordenar su espacio ante un escenario político cada vez más polarizado