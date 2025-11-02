Santilli ministro del Interior: Karina humilla en una jugada a Macri y Santi Caputo juntos

Analizaremos en esta nota los siguientes temas:

- Cambios en el Gabinete nacional

- Designación de Santilli

- Milei y el PRO

- Alianza libertaria-bonaerense

Una jugada estratégica

El presidente Milei comunicó vía su cuenta de X:

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”.

La designación de Santilli –ex vicejefe de Gobierno porteño, diputado nacional electo por la Provincia de Buenos Aires– busca tejer puentes con mandatarios provinciales y bloques legislativos en un contexto donde el oficialismo necesita avanzar con reformas estructurales.

Desde el entorno de la secretaría general, a cargo de Karina Milei, se filtró que fue ella quien recomendó al «Colo» para encabezar esta cartera.

La salida de Catalán y Francos marcó un reordenamiento del Gabinete: ambos presentaron su renuncia en medio de la interna oficialista.

Ahora la Casa Rosada apuesta a un interlocutor de peso en la Provincia de Buenos Aires —donde Santilli acaba de ganar una banca con el frente La Libertad Avanza— para transformar ese triunfo electoral en engranaje político-legislativo nacional.

Impacto político devastador

El desembarco de Santilli plantea varias claves para el escenario bonaerense:

Su victoria electoral en la PBA con el frente LLA/PRO amplía la influencia del oficialismo libertario en el distrito más importante del país.

La presencia del PRO en el gabinete de Milei –que incluye nombres como Santilli, y se especula con Cristian Ritondo o Guillermo Montenegro– abre la puerta a un acuerdo político entre libertarios y cambiemitas.

Sin embargo, el cronista bonaerense del oficialismo y los referentes PRO lo leen también como una operación personal-estructural para contener tensiones internas y consolidar poder en el conurbano. La renuncia de Francos y la salida abrupta de Catalán dejaron abiertas fisuras que ahora se pretenden cerrar.

Las reformas en la mira

El Ministerio del Interior tiene un papel estratégico en esta nueva etapa del gobierno: articular con provincias, gestionar consensos legislativos y acelerar las reformas estructurales anunciadas por el oficialismo.

“Santilli será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación” dijo el Presidente.

En ese marco, los próximos pasos podrían incluir:

– La apertura de negociaciones por las reformas laboral, fiscal y previsional.

– La redefinición de relaciones entre la Casa Rosada y las provincias, en especial en un esquema de desdoblamiento electoral o de cronograma nacional.

– El reordenamiento del gabinete con énfasis en la gobernabilidad en un Congreso fragmentado.

El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció ya la reunión de gabinete prevista: “Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada”, dijo tras la designación.

El presidente Javier Milei nombró a Diego Santilli como ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, en un giro clave de su Gabinete. El dirigente del PRO-La Libertad Avanza tendrá a cargo el diálogo con provincias y el Congreso para impulsar reformas estructurales.

Este cambio implica un escenario renovado: vigilancia sobre qué aspecto de las reformas se impulsa primero y cómo se vincula la provincia de Buenos Aires al engranaje nacional.

Del mismo modo, conviene prestar atención al trasfondo de internas: qué sectores del oficialismo quedan al margen, cómo se reacomodan los espacios de poder y qué papel juega la “alianza PRO-libertaria”.