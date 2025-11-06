Le cerró la “boca” a Estudiantes con dos penales en La Plata





Otra vez perjudicado por algunos fallos, Estudiantes perdió de local 2 a 1 contra Boca y ahora depende de los próximos dos partidos para poder clasificar a los play off del torneo Clausura de Primera división.

En el año en el cual el club se endeudó en dólares para ganar la Copa Libertadores, el equipo fue nuevamente perjudicado en el torneo local con dos decisiones del árbitro Rey Hilfer, a quien los hinchas ya habían cuestionado en la semana cuando desde la AFA se habían conocido las designaciones.

A esta altura, ya son más los socios que esperan y reclaman que las autoridades del Pincha cambien y mejoren las relaciones con la AFA, ya que en lo que va del 2025 fueron muchos los ejemplos de la mala predisposición de algunos árbitros al momento de fallar en jugadas dudosas a favor o en contra del club que preside Juan Sebastián Verón.

Esta vez, con los tantos de Zeballos y Merentiel (éste último de penal en tiempo de descuento) Boca le ganó al equipo de Domínguez y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones del grupo A del torneo.

El Pincha, con mayor tenencia de la pelota, fue más protagonista durante el primer tiempo, entre otras cosas porque Edwin Cetré sigue imparable.

Además, el Xeneize no mostró nada más que algún arrebato del Changuito Zeballos, que cuando se estaba jugando el tercer minuto de descuento del primer tiempo entró al área con la pelota dominada y fue derribado por Facundo Rodríguez: Rey Hilfer no dudó un instante y cobró un penal que Boca desperdició.

En los primeros minutos del segundo tiempo Zeballos tuvo desquite y definió ante el arquero Muslera en la primera jugada clara del equipo visitante sobre el arco del viejo Industrial.

Estudiantes contestó con un arrebato de Cetré que convirtió un penal con mucha autoridad picando la pelota.

Si bien el Pincha mostró más actitud que su oponente, en el tiempo de descuento le volvieron a cobrar otro penal a Boca y Merentiel no falló.

Boca se llevó un triunfo tan agónico como festejado que lo pone en un inmejorable lugar pensando en la definición del campeonato.