“Negociemos”: una historia de amor con humor y ternura

Se presenta el 9 de noviembre en el Teatro La Nonna (calle 47 esq 3 N°395) a las 20 hs.

Una comedia con humor y sensibilidad escrita por Alicia Muñoz que nos lleva a una plaza donde dos personas solitarias, Amalia y Miguel, se encuentran en una tarde de sol. Él sale a pasear a su perro y sus enfermedades, mientras ella lee su libro de autoayuda y escucha música de meditación. A medida que se conocen, descubren que, a pesar de sus diferencias, pueden encontrar un vínculo común.

Con la dirección de Ernesto Medela y la producción de Damián Sequeira, esta obra reúne a Rodolfo Ranni y Marta González en un escenario, creando una química especial entre ambos actores. La historia sigue a Amalia y Miguel mientras navegan por sus diferencias y descubren la posibilidad de una conexión.

“Negociemos” es una obra que retrata la soledad y el deseo de vínculo en la vida cotidiana. Con un elenco destacado y una dirección precisa, esta comedia es ideal para quienes buscan una historia cercana y conmovedora.

Las entradas pueden adquirirse por Plateanet o en la boletería del Teatro La Nonna (calle 47 esq 3 N°395).