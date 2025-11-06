El doctor Cruz, un trabajador solidario silencioso y muy querido, celebró sus 80 años

El doctor Clodomiro Cruz Valerio, reconocido profesional de la salud en la región del Gran La Plata, que oficia como médico del club Defensores de Cambaceres de Ensenada desde hace 40 años, también especialista en rehabilitación y fanático trabajador ad honorem en temas de discapacidad, entre muchas otras virtudes que se le reconocen, celebró sus 80 años recientemente y fue homenajeado por la comunidad con una cena de camaradería en la sede del Rotary Club El Dique-Tolosa.

La institución rotaria que está ubicada en calle 126 entre 47 y 48 de la localidad ensenadense de El Dique, recibió a Cruz y a una importante cantidad de amigos y personalidades de la vida pública de la región, para homenajear la trayectoria larga y prolífera de este hombre que dedicó gran parte de su vida a actividades benéficas en La Plata, Berisso y Ensenada. La historia de este médico de los pobres, los discapacitados y un club humilde, será reflejada en una extensa notra que publicaremos en los próximos días.