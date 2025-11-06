Diego “Chino” Simonet anunció su retiro de Los Gladiadores

Diego “Chino” Simonet, una de las figuras más destacadas del handball argentino, comunicó oficialmente su retiro de la selección nacional masculina, Los Gladiadores. Con 146 partidos y 454 goles en su carrera internacional, Simonet deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino.

El jugador, que participó en tres Juegos Olímpicos y múltiples Mundiales, explicó que la decisión responde a una lesión que considera “una señal” y a la convicción de que no formará parte del próximo ciclo olímpico. “Hoy mi prioridad es mi familia y no quiero perderme momentos únicos”, afirmó.

Simonet también destacó que su retiro busca abrir espacio a nuevas generaciones, asegurando la continuidad del equipo sin sacrificar la oportunidad de otros talentos jóvenes. Su trayectoria incluye medallas doradas en los Juegos Panamericanos y un papel fundamental en los logros históricos de Los Gladiadores.

El retiro del “Chino” marca el cierre de un ciclo dorado para el handball argentino. Desde la Confederación Argentina de Handball ya se planea un reconocimiento especial y un partido homenaje que celebre su aporte al deporte.

Con su adiós, la selección enfrenta un desafío: renovar líderes y referentes, mientras mantiene el nivel competitivo que permitió a Argentina consolidarse en la élite internacional del handball. Simonet, por su parte, continuará ligado al deporte desde su experiencia y legado, dejando un ejemplo de dedicación y compromiso para las futuras generaciones.