La Plata: iba en moto, resbaló con combustible y cayó pesadamente sobre el asfalto

En la intersección de 19 y 60, un motociclista sufrió un accidente al resbalar sobre combustible y agua presentes en el asfalto. Personal policial fue notificado del hecho al arribar al lugar, se procedió a entrevistar al masculino, manifestando que se había resbalado con su motocicleta marca Gillera ZB.

El motociclista refirió haber perdido el control del rodado a causa de combustible y agua en el asfalto, lo que provocó su caída. Indicó sentir dolor en la pierna derecha, especialmente en la rodilla, con dificultad para moverla.

De inmediato se solicitó la presencia del SAME a través de la operadora correspondiente. Al arribo del personal médico, se constató la lesión mencionada. Si bien el personal sanitario indicó que no era necesario el traslado, el accidentado insistió, por lo que fue trasladado al Hospital Gutiérrez para su atención.

Posteriormente, se hizo presente su esposa, quien procedió a retirar la motocicleta. Se informó que, al no tratarse de un accidente con otro vehículo involucrado, no se requería intervención de peritos.