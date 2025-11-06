Ensenada: asaltaron a una docente en Punta Lara

La inseguridad en Ensenada volvió a quedar en primer plano luego de que una docente fuera víctima de una entradera en su vivienda de calle 126 entre 9 y 9 bis, donde delincuentes ingresaron en horas de la mañana y escaparon con dinero y objetos de valor.

El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba en su trabajo. Esa franja horaria, según indican fuentes del caso, fue aprovechada por los ladrones para actuar con total tranquilidad: forzaron la puerta de ingreso y una vez dentro recorrieron cada ambiente de la casa.

Al regresar a su domicilio, la víctima encontró la puerta forzada y entreabierta, una señal que rápidamente le generó sospechas. Al ingresar, la escena confirmó sus temores: el lugar estaba completamente revuelto, con cajones abiertos, muebles violentados y pertenencias tiradas por el piso.

Tras revisar el interior, la docente constató el faltante de más de un millón de pesos, dinero que tenía guardado, además de distintos objetos de valor. Los delincuentes incluso intentaron llevarse una garrafa, que trasladaron desde la cocina hasta el patio, aunque por motivos que se investigan la abandonaron antes de escapar.

La denuncia fue radicada de inmediato y personal policial trabajó en la zona para recolectar pruebas y relevar cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a los responsables. La modalidad utilizada y el horario elegido hacen sospechar que los autores conocían los movimientos de la víctima.

El hecho se suma a una serie de episodios que mantiene en alerta a los vecinos, quienes vuelven a reclamar mayor presencia policial ante el avance de la inseguridad en Ensenada.