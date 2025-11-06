jueves 6 de noviembre de 2025 - Edición Nº5336

Policiales | 4 Nov

No saben qué hacer

La Plata: vecinos preocupados por indigentes que improvisaron refugio en descampado

En 137 y 71, residentes de la zona alertaron a las autoridades por la presencia de dos hombres que duermen y cocinan en un terreno baldío. La falta de asistencia social y la creciente marginalidad en los barrios periféricos vuelven a quedar en evidencia.

En un rincón olvidado de La Plata, un simple descampado se transformó en escenario de una historia repetida: la supervivencia en los márgenes. Según contaron los vecinos, dos hombres en situación de calle comenzaron hace varias semanas a instalarse en el terreno ubicado en la zona de 137 y 71, donde improvisaron un refugio precario con maderas y restos de nylon.

Los residentes aseguran que los hombres pasan las noches allí y cocinan con fuego a la intemperie, generando preocupación por posibles incendios y por la seguridad del vecindario. El llamado de alerta partió de uno de los vecinos, quien notificó a las autoridades locales para que intervengan ante lo que considera una situación riesgosa. 

La Guardia Urbana Municipal de La Plata tomó cartas en el asunto y recorrió el lugar para conocer la realidad de los dos sujetos y tratar de rescatarlos de la marginalidad, a través del área de acción social comunal.

 

