Ensenada: un nuevo incendio en la destilería de YPF | VIDEOS

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la refinería de YPF, ubicada en Ensenada, luego de que se registrara un incendio en el área de destilería, específicamente en el sector conocido como “Topping D”.

El episodio generó alarma entre los vecinos de Ensenada, La Plata y Berisso, ya que una intensa columna de humo negro fue visible desde varios puntos de la región.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de Prefectura Naval Argentina, además del equipo interno de emergencias de YPF, que trabajó rápidamente para controlar el foco ígneo y evitar su propagación hacia otras áreas del complejo.

El fuego se originó en una de las unidades de destilación de petróleo y fue rápidamente abordado por el personal especializado del establecimiento. Mientras se desarrollaban las tareas de control, se implementó un operativo preventivo de seguridad en las inmediaciones de la planta. Además, se pidió la evacuación de la escuela y el jardín de Mosconi.

Minutos después del inicio del siniestro, la empresa emitió un comunicado oficial: “YPF informa que hoy a las 15:30 se produjo un incendio en la unidad Topping D de la Refinería de La Plata".

Más tarde, desde la compañía ampliaron la información y destacaron que “no hay riesgo para la comunidad” y que el personal especializado continúa trabajando para asegurar el área afectada. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños estructurales graves, y el fuego fue contenido en el perímetro del sector afectado.