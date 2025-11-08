Ensenada: un delincuente se robó una bicicleta en Punta Lara | VIDEO

La inseguridad en Ensenada volvió a quedar en evidencia este lunes, cuando delincuentes robaron una bicicleta del almacén “Los Hermanos”, ubicado en calle 7 entre 103 y 104, en la zona de Punta Lara.

El episodio ocurrió durante el día y quedó registrado por las cámaras de vigilancia del comercio, material que ahora es analizado por las autoridades para intentar identificar a los autores. La víctima del hecho es Micaela, vecina del barrio y dueña del rodado sustraído.

Hasta el momento no hay detenidos, y familiares y allegados de la damnificada reclaman una rápida intervención de la Comisaría Segunda de Ensenada para dar con los responsables y recuperar la bicicleta.