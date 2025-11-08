Policiales | 5 Nov
Ensenada: un delincuente se robó una bicicleta en Punta Lara | VIDEO
Un rastrero se robó una bici de la puerta de un almacén en Punta Lara. Quienes hayan visto algo pueden comunicarse al 221-363-6286.
TAGS: ENSENADA, ROBO, INSEGURIDAD, PUNTA LARA
La inseguridad en Ensenada volvió a quedar en evidencia este lunes, cuando delincuentes robaron una bicicleta del almacén “Los Hermanos”, ubicado en calle 7 entre 103 y 104, en la zona de Punta Lara.
El episodio ocurrió durante el día y quedó registrado por las cámaras de vigilancia del comercio, material que ahora es analizado por las autoridades para intentar identificar a los autores. La víctima del hecho es Micaela, vecina del barrio y dueña del rodado sustraído.
Hasta el momento no hay detenidos, y familiares y allegados de la damnificada reclaman una rápida intervención de la Comisaría Segunda de Ensenada para dar con los responsables y recuperar la bicicleta.
Quienes puedan aportar datos que ayuden a la investigación o a la recuperación del vehículo pueden comunicarse al 221-363-6286.