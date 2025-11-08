La Plata | Nuevos recorridos, más largos y barrios conectados

Línea Norte
De acuerdo a lo informado por la Comuna, la Línea Norte cubre menos del 50% de la superficie habitada. También presenta una cobertura en un tejido urbano disperso y con baja densidad.
Actualmente, la línea de color azul cubre 115,11 kilómetros y el objetivo es que llegue a los 134,67, con un incremento de recorridos del 17%.
El nuevo esquema contempla nuevos recorridos del tipo rondines sobre el Camino Centenario y el Camino General Belgrano hacia el límite norte del distrito y del mismo proyecta una prolongación del ramal 28 para que llegue hasta el barrio El Rincón.
Línea Este
El diagnóstico actual sobre la Línea Este –que además opera con las viejas 520 y la 518– menciona una "cobertura insuficiente" de su territorio, el cual por otro lado presenta un crecimiento disperso y desconectado.
El mapa con los nuevos recorridos de los colectivos de color mostaza muestra el de los ramales 16, que salen de 32 u 122, o cambios como el caso del ramal 14, que llega hasta 1 y 44 pero deja de ir hasta 32 y 122.
También amplía el recorrido del ramal 518 para hacer desde Ruta 11 por 609, en combinación con otros cambios del ramal 15, que no llegará hasta la Ruta 11 por 609, o el ramal 11, que hará ese recorrido. Otra de las zonas con cambios incluye rondines del ramal 14, que circulará por la calle 650 desde la avenida 7, en la zona de Parque Sicardi.
Según las estimaciones expuestas por Resa en la reunión de comisión, en el caso de la Línea Este -que actualmente tiene 481,07 kilómetros de recorrido- el objetivo es que crezca un 6% para alcanzar los 509,93 kilómetros.
Línea Oeste
La Línea Oeste -que actualmente tiene también las líneas 561 y 508- de los colectivos rojos es una de las que impuso la circulación de micros sustentables, con uso de energías alternativas, tiene entre sus déficit la desconexión de algunas localidades periféricas que existen en su zona de concesión, cosa que se saldará con la implementación de rondines.
Con la implementación de la nueva licitación, la Línea Oeste aumentaría un 14% las distancias de sus recorridos, pasando de 526,88 kilómetros a 600,65, la de mayor cobertura en distancia.
Como se dijo, los pliegos prevén la implementación de los rondines que lleguen a El Peligro y el Parque Industrial II de Ruta 2, un servicio similar entre Melchor Romero y Abasto, así como una extensión del ramal 84 para llegar al Frigorífico Gorina.
En el caso de la línea cuyas unidades son de color rojo, también contempla la implementación de dos servicios rápidos, por las avenidas troncales de entrada y salida a la ciudad: la 520 (actualmente los presta la Línea 561) y la 44 (actualmente operado por la 508).
Línea Sur
El diagnóstico para la Línea Sur-que opera también la 506-, y circula desde el centro hacia Altos de San Lorenzo, tiene entre sus déficits la falta de servicios en áreas que están densamente habitadas y una extensión insuficiente de sus recorridos.
El objetivo en este caso es que los recorridos que hoy cubren 256,21 kilómetros aumenten un 5% para alcanzar los 269,02 kilómetros.
Los nuevos recorridos previstos para la línea de color verde en los pliegos de licitación incluyen la extensión a través de un rondín por avenida 60 hasta Ruta 36, el ingreso al barrio Renabap y de los servicios de la Línea 506 por 90 y 155 y por 79 y 143.
También contempla la regularización de los recorridos por las avenidas a través del ramal 21 en Altos de San Lorenzo y lo mismo con el 80A de la Línea 506.
De acuerdo a los cálculos realizados por la Comuna, sumando los cuatro ramales en los que seguirá dividida la prestación del servicio, la extensión de los recorrido alcanzará al 11%: actualmente los micros cubren 1.379,28 kilómetros y el objetivo es que lleguen a 1.524,1.