La Plata | Nuevos recorridos, más largos y barrios conectados

La Plata atraviesa un momento en el que la planificación urbana vuelve a colocarse en el centro de la discusión política. La presentación del pliego de licitación del sistema de transporte público, realizada por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, puso en marcha una discusión que promete redefinir la movilidad de los próximos 50 años en la ciudad. La propuesta se inscribe dentro de una estrategia que no solo busca reorganizar los micros, sino pensar cómo, cuándo y de qué manera se conectan los barrios que componen el entramado platense.

La reunión se desarrolló en el Concejo Deliberante, con la participación conjunta de las comisiones de Transporte y Planeamiento, presididas por la concejala Florencia Barcia (LLA). Allí se explicaron los fundamentos de la reforma y el horizonte al que se aspira: modernizar las unidades, ampliar recorridos y aumentar la frecuencia, lo que implicaría una experiencia de viaje más eficiente y accesible.

Uno de los ejes centrales es la incorporación de nuevas unidades móviles, con la previsión de sumar 70 micros en los próximos siete años, lo que favorecería la operación de las líneas Este, Oeste, Norte y Sur. La intención no es simplemente agregar colectivos, sino reconfigurar los trayectos para que la cobertura sea más amplia, especialmente en los sectores periféricos, donde el crecimiento urbano superó la capacidad actual del transporte.

El diagnóstico que impulsa esta transformación es claro:

La Línea Norte solo cubre menos de la mitad del área donde debería operar.

La Línea Este presenta cobertura insuficiente en zonas densamente pobladas.

La Línea Oeste muestra localidades desconectadas entre sí , pese a su cercanía geográfica.

La Línea Sur evidencia recorridos demasiado cortos para la extensión real de su territorio.

La propuesta toma como base la estructura histórica de cuatro zonas, pero proyecta recorridos más largos y más integrados, especialmente sobre corredores troncales ubicados en avenidas y arterias principales. El objetivo es que ninguna persona camine más de 400 metros hasta una parada, una meta vinculada a estándares internacionales de movilidad urbana.

Estas modificaciones se desplegarán progresivamente, bajo un esquema de evaluación constante: primero se probarán de manera experimental y, si las mediciones de funcionamiento, demanda y subsidios resultan favorables, se aplicarán en forma definitiva.

El rediseño del sistema dialoga además con obras de infraestructura que ya están en curso, como avenidas de tres carriles con ramblas centrales de 2,5 metros, semaforización inteligente y corredores pensados para priorizar el transporte público. Este enfoque no solo extiende recorridos: redefine la lógica de qué zonas se consideran centrales y cuáles deben dejar de ser periferias.

Un ejemplo concreto aparece en la Línea Norte, que extenderá su circulación por los caminos Centenario y Belgrano, corredores que funcionan como ejes vitales entre localidades que hoy se encuentran cercanas, pero con escasas conexiones directas.

Si el cronograma se sostiene, el proceso de licitación podría concluir en febrero de 2026, momento en el cual las nuevas empresas adjudicadas deberán comenzar a operar bajo las reglas del nuevo modelo urbano.

Así, La Plata se prepara para un sistema de transporte que busca recuperar simetrías, unir lo que hoy está separado y responder al crecimiento real de la ciudad. No se trata solamente de mover colectivos: se trata de mover fronteras internas y redefinir cómo los platenses se encuentran entre sí.