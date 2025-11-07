Noviembre con Cuenta DNI: todos los descuentos y reintegros del Banco Provincia

¿Sabías que este mes podés ahorrar más de lo que imaginás solo con tu celular? Banco Provincia lanzó una nueva tanda de beneficios para los usuarios de Cuenta DNI durante todo noviembre de 2025, con descuentos, reintegros y cuotas sin interés en alimentos, farmacias, librerías, ferias bonaerenses y comercios de cercanía.

Lo mejor es que los beneficios se aplican directamente al pagar desde la app, escaneando el código QR o usando la billetera virtual, sin necesidad de hacer ningún trámite. Pero ojo: cada promoción tiene sus días, topes y condiciones, así que vale la pena conocer bien cómo aprovecharlas al máximo.

Descuentos semanales con Cuenta DNI

De lunes a viernes, los usuarios de Cuenta DNI tienen rebajas en productos esenciales y de uso cotidiano:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona. Se alcanza con compras de hasta $20.000 .

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Aplica a compras de hasta $15.000 en alimentos frescos y regionales.

Universidades bonaerenses: 40% de descuento en librerías, comedores y comercios adheridos dentro de los campus, con un tope semanal de $6.000 .

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

Además, los comercios adheridos ofrecen cuotas sin interés para quienes abonan con tarjetas Visa y Mastercard asociadas a la app.

Promociones de fin de semana

Los sábados y domingos también llegan con ventajas. El sábado 8 de noviembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con compras de hasta $17.000.

Desde el banco explicaron que este beneficio busca aliviar el costo de los alimentos frescos y acompañar el consumo familiar de cada semana, en un contexto donde cada peso cuenta.

Más beneficios durante noviembre

Durante todo el mes, los comercios de cercanía que no pertenecen al rubro de alimentos también ofrecen tres cuotas sin interés, una oportunidad ideal para comprar indumentaria, electrodomésticos o tecnología sin pagar recargos.

Banco Provincia sigue ampliando los incentivos de Cuenta DNI para fomentar el consumo local y darle un respiro al bolsillo. Con solo usar la app, miles de bonaerenses pueden aprovechar estos descuentos y reintegros durante todo noviembre.