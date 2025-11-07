La Garra definió su plantel para el Mundial: Conoce las 16 jugadoras que representaran al handball argentino

La selección argentina femenina de handball, conocida como La Garra, ya tiene su nómina confirmada para el Mundial 2025. Tras un proceso de preparación con concentraciones y torneos internacionales, el técnico Mariano Muñoz anunció a las 16 jugadoras que vestirán la celeste y blanca en la cita global.

El equipo estará compuesto por Marisol Garratú y Valentina Menucci en el arco; Rocío Campigli, Giuliana Gavilán y Sol Azcune como pivotes; Ayelén García, Berenice Frelier, Joana Bolling y Lucía Dalla Crode en los extremos; Carolina Bono, Macarena Sans y Martina Romero como centrales; y Elke Karsten, Micaela Casasola, Martina Lang y Malena Cavo como laterales.

La Garra iniciará su camino mundialista en Rotterdam, donde integrará el Grupo B junto a Países Bajos, Austria y Egipto. El debut será el 28 de noviembre frente al combinado local a las 16:30 (hora argentina). Luego enfrentará a Austria el 30 de noviembre y cerrará la fase de grupos el 2 de diciembre ante Egipto.

Con un plantel que combina experiencia y juventud, Argentina buscará dar un salto competitivo y mejorar su última actuación mundialista, donde quedó entre los 20 mejores equipos del torneo.