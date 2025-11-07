Tensión en el PJ bonaerense: intendentes "axelistas" llaman a “una alternativa nacional”

Luego de conocerse el escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre, que confirmó un ajustado triunfo de La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el Grupo de Intendentes del Movimiento Derecho al Futuro emitió un comunicado en el que convocan a “seguir avanzando, derecho al futuro”, y subrayan la necesidad de “revisar con humildad” los desafíos que enfrenta el peronismo de cara a la nueva etapa política.

En el texto, los intendentes bonaerenses destacaron que el resultado representa “un punto de partida sólido” para el espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof, a quien definieron como “escudo y red en tiempos de ajuste tan agresivo y de un Estado nacional que ha decidido borrarse”. Es una clara de apoyo al mandatario tras lo que fue la carta de Cristina Fernández de Kirchner le echará la culpa de la reciente derrota electoral.



Asimismo, los jefes municipales remarcaron el acompañamiento de más de 3,6 millones de bonaerenses que respaldaron a Fuerza Patria en ambos comicios, al tiempo que llamaron a consolidar ese apoyo en los próximos años.



“El peronismo bonaerense demostró que puede ganar, resistir y gobernar”, señala el comunicado, que además propone “una alternativa nacional, democrática y federal frente al modelo de exclusión que hoy se impone”. A su vez, aloraron la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales, medida que –afirmaron– permitió “un triunfo histórico que quebró dos décadas consecutivas de derrotas legislativas”.

Con un tono autocrítico, el documento plantea que “no alcanza con la provincia de Buenos Aires ni con resistir”, y propone elaborar “una propuesta popular que vuelva a ofrecer esperanza y justicia a una sociedad cansada de frustraciones”.

Finalmente, los intendentes aseguraron que “hay otro camino” y que ese camino se construye “desde abajo, con diálogo, solidaridad y amor por la Patria”, ratificando su respaldo a Kicillof como figura central en la reconstrucción del peronismo y en la defensa de los sectores populares frente al modelo que representan Milei y Trump.