Argentina venció 1-0 a Túnez y se metió en los octavos de final

La Selección Argentina Sub-17 volvió a demostrar carácter y eficacia al imponerse por 1-0 ante Túnez en la segunda fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Doha. El conjunto nacional dominó gran parte del juego y logró el gol del triunfo en la segunda mitad, asegurando su pase a los octavos de final.

El encuentro se jugó en la cancha 5 del complejo Aspire Zone, con un desarrollo parejo en el primer tiempo. Argentina tuvo las situaciones más claras, pero recién a los 66 minutos llegó la diferencia gracias a un potente derechazo de Facundo Jainikoski, que selló el 1-0 definitivo.

Tras el tanto, el equipo de Diego Placente manejó los tiempos del partido con solidez defensiva y orden táctico. La ventaja se sostuvo hasta el final, sin grandes sobresaltos, lo que permitió sellar el segundo triunfo consecutivo tras el 3-2 inicial frente a Bélgica.

Con esta victoria, Argentina ya tiene un lugar asegurado en los octavos de final y buscará cerrar la fase de grupos ante Fiyi el próximo domingo. El objetivo ahora será mantener el ritmo y llegar con la mejor versión futbolística a los duelos de eliminación directa