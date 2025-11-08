Rápida, furiosa y sin licencia: la conductora que no podrá acelerar más

Lo que parecía una escena sacada de Rápidos y Furiosos terminó en una sanción real. Una conductora de CABA, que habìa sido agredida por un jubilado por haber estacionado mal, fue identificada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de que se viralizaran videos en los que se la veía manejando a más de 150 km/h y filmándose al mismo tiempo.

Lejos de ser una demostración de destreza, la acción fue calificada por el organismo como una conducta temeraria y una infracción grave. Tras recibir múltiples denuncias ciudadanas, la ANSV solicitó la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir por poner en riesgo la vida de terceros.

Además, las imágenes revelaron otro detalle preocupante: el vehículo que conducía no tenía patente trasera, lo que constituye otra infracción a la normativa de tránsito.

Ahora, la mujer deberá ser notificada por la jurisdicción emisora de su licencia y atravesar una evaluación que determine si está en condiciones de volver a manejar sin representar un peligro.

Desde la ANSV aclararon que la medida no está relacionada con el hecho de violencia que la conductora sufrió en otro contexto, sino exclusivamente con las pruebas que exhiben su peligrosa conducta al volante.

En tiempos donde las redes sociales suelen confundir “contenido” con irresponsabilidad, el caso de la “Toretto platense” recuerda que, fuera de la pantalla, la velocidad y la imprudencia no tienen nada de cinematográfico.