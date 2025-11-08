Espectáculos | 7 Nov
LA PLATA FINDE | Agenda para no quedarte en casa: música, teatro, cerveza y mucho más
La ciudad se presenta como un territorio vivo, donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario. La propuesta cultural del fin de semana invita a circular, encontrarse, escuchar y ser parte de algo que sólo sucede cuando el arte ocupa las calles.
Este fin de semana en La Plata, se despliega una programación cultural que invita a explorar distintos lenguajes y espacios de la ciudad. La oferta es amplia, diversa y está pensada para quienes buscan experiencias intensas, íntimas o colectivas.
La música ocupa un lugar central con la llegada de No Te Va Gustar, que se presentará el sábado en el Estadio UNO, una fecha que se anticipa cargada de energía, emoción y una convocatoria que seguramente reúna a varias generaciones.
Por otro lado, habrá también una propuesta más íntima de la mano de Coti, que el domingo se subirá al escenario del Teatro Ópera para repasar canciones que forman parte del imaginario sentimental de muchos.
El Teatro Ópera no será el único escenario relevante este fin de semana. También dirá presente Gauchito Club, banda que se viene consolidando gracias a una identidad musical fluida, que combina lo tropical con la sensibilidad indie sin miedo a los matices.
Mientras tanto, el Teatro Metro se transforma en un espacio para la palabra y la interpretación, con Dalma Maradona protagonizando la obra Al final las tragedias no mejoran a nadie, una propuesta teatral que apuesta por la reflexión y la contradicción atravesada por el humor.
A su vez, el Teatro Coliseo Podestá recibirá a Pablo Fábregas con su espectáculo Inestable, que apela a la risa como modo de transitar las incertidumbres de la vida cotidiana.
Los espacios alternativos también tienen su lugar. En Ciudad de Gatos, el fin de semana se vestirá con sonido local: el viernes subirán al escenario País de Boludos y Mostruo, y el sábado la intensidad quedará en manos de Miedo Puro, grupos que representan la escena emergente que sostiene la identidad musical platense desde abajo.
Para cerrar, el domingo en el Pasaje Dardo Rocha habrá una función de La Cirquesta, reafirmando la importancia de la intervención cultural en espacios públicos.
Finalmente, durante todo el fin de semana tendrá lugar el Festival de la Cerveza Capital en el Hipódromo de La Plata, un encuentro que convoca a familias, amistades y curiosos a compartir sabores, música y aire libre.
Este festival se consolida como uno de los eventos marcados en el calendario cultural platense y el domingo será su jornada de cierre.
El mapa cultural de La Plata este fin de semana no sólo ofrece actividades: propone experiencias. Propone salir, encontrarse, ver qué sucede cuando el arte se convierte en encuentro y la ciudad se vuelve escenario.
La agenda para el finde
Viernes 7
- 18 - Festival de la Cerveza Capital
Hipódromo de La Plata
- 19 - País de boludos
Ciudad de Gatos
- 20 - Teatro de Acá: Umbral
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 21 - Güemes, el infernal
Centro Cultural Islas Malvinas
- 21 - Al final, las tragedias no mejoran a nadie
Teatro Metro
- 21 - Malen y las porkerías
Guajira Bar
- 21 - BADR
Estudio 71
- 21.30 - Mostruo
Ciudad de Gatos
Sábado 8
- 12 - Festival de la Cerveza Capital
Hipódromo de La Plata
- 14 - Concurso de bandas
Plaza Italia, Plaza Rocha y Plaza San Martín
- 18.30 - Cine Select: Miss Carbón
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19 - La Plata es Música
137 y 64, Los Hornos
- 19 - DisociHada
Comunidad Ferroviaria
- 20 - Inti-illimani histórico
Guajira Bar
- 20 - Miedo puro
Ciudad de Gatos
- 20 - 2 minutos
Teatro Ópera
- 21 - Cine Select: Cuando acecha la maldad
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 21 - Pedro Saborido y The Walking Conurban
Espacio Live La Plata
- 21 - Inestable
Teatro Coliseo Podestá
- 21 - No Te Va Gustar
Estadio UNO
- 21 - Elizabeth Karayecov y su big band
Teatro Bar
- 21 - Fernando Sanjiao
Teatro Metro
- 21 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 21.30 - Yunta de bueyes
El fondo teatro
Domingo 9
- 12 - Festival de la Cerveza Capital
Hipódromo de La Plata
- 15 - Feria viva vintage
Ciudad de Gatos
- 16.30 - La Cirquesta
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18 - Cine EcoSelect: Yo no soy motochorro
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18 - La Cirquesta
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18 - Cine Select: Miss Carbón
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18 - Concierto sinfónico-coral, Brahms y Schubert
Teatro Argentino
- 19 - Rey Lear o la locura de este mundo
Espacio 44
- 20 - Cine Select: La fortaleza maldita
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Cine EcoSelect: La sangre de la luna
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 20 - Coti
Teatro Ópera
- 20.30 - Othelo, termina mal
Teatro Coliseo Podestá
- 20.30 - Nadia Larcher y banda
Guajira Bar