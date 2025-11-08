LA PLATA FINDE | Agenda para no quedarte en casa: música, teatro, cerveza y mucho más

Este fin de semana en La Plata, se despliega una programación cultural que invita a explorar distintos lenguajes y espacios de la ciudad. La oferta es amplia, diversa y está pensada para quienes buscan experiencias intensas, íntimas o colectivas.

La música ocupa un lugar central con la llegada de No Te Va Gustar, que se presentará el sábado en el Estadio UNO, una fecha que se anticipa cargada de energía, emoción y una convocatoria que seguramente reúna a varias generaciones.

Por otro lado, habrá también una propuesta más íntima de la mano de Coti, que el domingo se subirá al escenario del Teatro Ópera para repasar canciones que forman parte del imaginario sentimental de muchos.

El Teatro Ópera no será el único escenario relevante este fin de semana. También dirá presente Gauchito Club, banda que se viene consolidando gracias a una identidad musical fluida, que combina lo tropical con la sensibilidad indie sin miedo a los matices.

Mientras tanto, el Teatro Metro se transforma en un espacio para la palabra y la interpretación, con Dalma Maradona protagonizando la obra Al final las tragedias no mejoran a nadie, una propuesta teatral que apuesta por la reflexión y la contradicción atravesada por el humor.

A su vez, el Teatro Coliseo Podestá recibirá a Pablo Fábregas con su espectáculo Inestable, que apela a la risa como modo de transitar las incertidumbres de la vida cotidiana.

Los espacios alternativos también tienen su lugar. En Ciudad de Gatos, el fin de semana se vestirá con sonido local: el viernes subirán al escenario País de Boludos y Mostruo, y el sábado la intensidad quedará en manos de Miedo Puro, grupos que representan la escena emergente que sostiene la identidad musical platense desde abajo.

Para cerrar, el domingo en el Pasaje Dardo Rocha habrá una función de La Cirquesta, reafirmando la importancia de la intervención cultural en espacios públicos.

Finalmente, durante todo el fin de semana tendrá lugar el Festival de la Cerveza Capital en el Hipódromo de La Plata, un encuentro que convoca a familias, amistades y curiosos a compartir sabores, música y aire libre.

Este festival se consolida como uno de los eventos marcados en el calendario cultural platense y el domingo será su jornada de cierre.

El mapa cultural de La Plata este fin de semana no sólo ofrece actividades: propone experiencias. Propone salir, encontrarse, ver qué sucede cuando el arte se convierte en encuentro y la ciudad se vuelve escenario.

La agenda para el finde

Viernes 7

18 - Festival de la Cerveza Capital

Hipódromo de La Plata

19 - País de boludos

Ciudad de Gatos

20 - Teatro de Acá: Umbral

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

21 - Güemes, el infernal

Centro Cultural Islas Malvinas

21 - Al final, las tragedias no mejoran a nadie

Teatro Metro

21 - Malen y las porkerías

Guajira Bar

21 - BADR

Estudio 71

21.30 - Mostruo

Ciudad de Gatos

Sábado 8

12 - Festival de la Cerveza Capital

Hipódromo de La Plata

14 - Concurso de bandas

Plaza Italia, Plaza Rocha y Plaza San Martín

18.30 - Cine Select: Miss Carbón

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

19 - La Plata es Música

137 y 64, Los Hornos

19 - DisociHada

Comunidad Ferroviaria

20 - Inti-illimani histórico

Guajira Bar

20 - Miedo puro

Ciudad de Gatos

20 - 2 minutos

Teatro Ópera

21 - Cine Select: Cuando acecha la maldad

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

21 - Pedro Saborido y The Walking Conurban Espacio Live La Plata

21 - Inestable

Teatro Coliseo Podestá

21 - No Te Va Gustar

Estadio UNO

21 - Elizabeth Karayecov y su big band

Teatro Bar

21 - Fernando Sanjiao

Teatro Metro

21 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

21.30 - Yunta de bueyes

El fondo teatro

Domingo 9

12 - Festival de la Cerveza Capital

Hipódromo de La Plata

15 - Feria viva vintage

Ciudad de Gatos

16.30 - La Cirquesta

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

18 - Cine EcoSelect: Yo no soy motochorro

Centro Cultural Islas Malvinas

18 - La Cirquesta

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

18 - Cine Select: Miss Carbón

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

18 - Concierto sinfónico-coral, Brahms y Schubert

Teatro Argentino

19 - Rey Lear o la locura de este mundo

Espacio 44

20 - Cine Select: La fortaleza maldita

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Cine EcoSelect: La sangre de la luna

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

20 - Coti

Teatro Ópera

20.30 - Othelo, termina mal

Teatro Coliseo Podestá